Серия А. Привычный КО от Наполи с добавкой Е - Кремонезе повержен

Серия А. 22-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Кремонезе" 3:0

Голы: Кварацхелия 21, Осимхен 65, Элмас 79

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи (Оливера 71), Лоботка (Демме 86), Ангисса, Зелински (Элмас 71), Лосано (Ндомбеле 83), Осимхен, Кварацхелия (Распадори 83)

"Кремонезе": Карнезекки, Айву, Кирикеш, А. Феррари (Валери 46), Серникола, Бенасси, Пикель (Кастаньетти 61), Мейте (Ачелла 76), Васкес (Гильоне 68), Цаджу (Чофани 60), Афена-Гьян

Предупреждения: Васкес 13, Айву 74

Первая команда лиги, подошедшая к матчу с 13-ю очками преимущества над второй, дома против последней, отстающей от 17-го места на 11 и не одержавшей в сезоне в лиге еще ни одной победы. Что может пойти не так? Кое-что все же могло. Ведь этот же "Кремонезе" совсем недавно, 17-го января, выбил "Наполи" из Кубка Италии. В Неаполе, на "Стадио Марадона". А затем подтвердил неслучайность такого успеха, выбив и "Рому" на "Олимпико".

Возможно, из-за этого поражения "Наполи" отнесся к отчетному матчу серьезно. Скорее же это просто его сезон. Серьезный, собранный, монолитный, не дающий шансов сопернику. Лидер не отыграл сегодня особо блестяще, не создал много. А аутсайдер очень старался, пытался отвечать ударом на удар, поддерживал высокие скорости. Старались оба. А в такой ситуации качество в итоге побеждает.

Ди Лоренцо начал с двух ударов. Карнезекки их отбил. За такого неожиданно активного правого защитника пришлось отрабатывать в обороне правому вингеру Лосано. Он отчаянно блокировал попытку Васкеса. В итоге Кварацхелии пришлось брать все на себя. Хвича в свой 22-ой День Рождения на 22-ой минуте на фланге обошел всех на пути в штрафную и закрутил в дальний угол. Он в своем репертуаре.

Лосано пытался повторить прорыв грузина, но этот удар Карнезекки отбил. Для закрепления преимущества пришлось ждать углового. Ди Лоренцо пробил головой, Карнезекки отбил, Ким вернул в центр, и Осимхен затолкал в упор. К - Кварацхелия и О - Осимхен - вновь обеспечили Knock Out. Но его еще и закрепил третий игрок. Элмас вышел на замену, получил вразрез от Ди Лоренцо (теневого, а то и настоящего игрока матча) и мощно пробил.

"Наполи" в 16-ти очках над "Интером", которому, правда, еще играть завтра. И в 18-ти "чистыми" над "Миланом", "Аталантой" и "Ромой". Кварацхелия с девятью голами и девятью ассистами в дебютном сезоне, Осимхен с 17-ю голами в лиге. Чемпионский парад продолжается с той же силой.