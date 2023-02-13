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Наполи - Кремонезе 3:0. Обзор матча и видео голов
Без шансов для аутсайдера Серии А
Twitter Official SSC Napoli
В рамках 22-го тура итальянской Серии А подопечные Лучано Спаллетти уверенно разгромили аутсайдера первенства "Кремонезе". Голами в составе неаполитанцев отметились Кварацхелия, Осимхен и Элмас. Благодаря этой победе, "Наполи" оторвался от второго "Интера" на 16 очков (у "нерадзурри" матч в запасе).
Серия А. 22-й тур
Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
Голы: Кварацхелия 21, Осимхен 65, Элмас 79
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