Наполи - Кремонезе 3:0. Обзор матча и видео голов

В рамках 22-го тура итальянской Серии А подопечные Лучано Спаллетти уверенно разгромили аутсайдера первенства "Кремонезе". Голами в составе неаполитанцев отметились Кварацхелия, Осимхен и Элмас. Благодаря этой победе, "Наполи" оторвался от второго "Интера" на 16 очков (у "нерадзурри" матч в запасе).

Серия А. 22-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Кремонезе" 3:0

Голы: Кварацхелия 21, Осимхен 65, Элмас 79