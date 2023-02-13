  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Наполи - Кремонезе 3:0. Обзор матча и видео голов
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наполи - Кремонезе 3:0. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

Без шансов для аутсайдера Серии А

Наполи - Кремонезе 3:0. Обзор матча и видео голов

Twitter Official SSC Napoli

Новина українською

В рамках 22-го тура итальянской Серии А подопечные Лучано Спаллетти уверенно разгромили аутсайдера первенства "Кремонезе". Голами в составе неаполитанцев отметились Кварацхелия, Осимхен и Элмас. Благодаря этой победе, "Наполи" оторвался от второго "Интера" на 16 очков (у "нерадзурри" матч в запасе).

Серия А. 22-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Кремонезе" 3:0

Голы: Кварацхелия 21, Осимхен 65, Элмас 79

По теме
yellow-arrow
Серия А. Привычный КО от Наполи с добавкой Е - Кремонезе повержен
yellow-arrow
Ювентус - Фиорентина 1:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Серия А. Ювентус - Фиорентина 1:0. Все как всегда
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи (Неаполь) Кремонезе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде