Защитник Аталанты выбыл до конца сезона из-за серьезной травмы

Защитник "Аталанты" Ханс Хатебур получил травму передней крестообразной связки в матче 22-тура Серии А против "Лацио" (2:0). Он был вынужден покинуть поле на 63-й минуте.

В воскресенье утром нидерландец посетил специалиста, а в понедельник его прооперируют, сообщает пресс-служба бергамасков. А это значит, что Ханс может остаться вне игры как минимум до конца сезона.

В текущей кампании 29-летний защитник провел 19 матчей за "Аталанту" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 1 результативную передачу. Его контракт с итальянским клубом истекает 30 июня 2024 года.