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Защитник Аталанты выбыл до конца сезона из-за серьезной травмы

Италия
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Нидерландец травмировался в матче против "Лацио"

Защитник Аталанты выбыл до конца сезона из-за серьезной травмы

Фото: atalanta.it

Новина українською

Защитник "Аталанты" Ханс Хатебур получил травму передней крестообразной связки в матче 22-тура Серии А против "Лацио" (2:0). Он был вынужден покинуть поле на 63-й минуте.

В воскресенье утром нидерландец посетил специалиста, а в понедельник его прооперируют, сообщает пресс-служба бергамасков. А это значит, что Ханс может остаться вне игры как минимум до конца сезона.

В текущей кампании 29-летний защитник провел 19 матчей за "Аталанту" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 1 результативную передачу. Его контракт с итальянским клубом истекает 30 июня 2024 года.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Ханс Хатебур
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Источник:
atalanta.it

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