Почти проходной. Итоги 22-го тура Серии А

Удинезе - Сассуоло 2:2

Болонья - Монца 0:1

Лацио - Аталанта 0:2

Милан - Торино 1:0

Эмполи - Специя 2:2

Лечче - Рома 1:1

Ювентус - Фиорентина 1:0

Наполи - Кремонезе 3:0

Эллас Верона - Салернитана 1:0

Сампдория - Интер 0:0

22-ой тур получился чуть ли не проходным. "Ювентус" и "Милан" победили, последний начал выход из кризиса. Но без каких-либо важных тенденций. "Наполи" продолжает парить над всеми и удаляется с каждым туром. В центральном матче борьбы не получилось. "Рома" и "Интер" потеряли очки, которые могут оказаться важными, но в целом продемонстрировали те же тенденции своих проблем.

"Лацио" - "Аталанта"

Центральный матч тура обещал очень много. Обе команды совсем недавно одержали громкие победы - "Аталанта" 8:2 над "Салернитаной", "Лацио" 4:0 над "Миланом". Обе после этого как раз застопорились - "Аталанта" дважды проиграла со счетом 0:1, "Лацио" также вылетел из Кубка, а в последних двух матчах лиги выдал 1:1. Кроме того, в первом круге "орлы" разнесли "Богиню" в Бергамо по игре, и та хотела реванш. Вот как раз все, что было - это реванш.

Маурицио Сарри прежде всего беспокоился о провалах, отключениях своей команды во время матчей. На этот раз она даже не включилась. В первой четверти матча была задавлена десятью ударами по воротам и, в частности, прекрасным голом Дзаппакосты. Затем пыталась играть, но пропускала контратаки, а в своих атаках у Чиро Иммобиле вновь сбился прицел. Расмус Хойлунд обгонял её игроков как стоячих и вновь заслужил сравнения с Эрлингом Холандом.

Джан Пьеро Гасперини говорил о, возможно, лучшем выступлении своей команды в сезоне. Особо оставшись довольным ответом на выступление в матче первого круга, как он считает, худшее. А Сарри жаловался на потерю остроты после "Милана". А также на реализацию в субботу. Он считает, что команда могла вернуться при 0:1 и перевернуть игру, если бы воспользовалась своими шансами. Возможно. Шансы и вправду были. Но тактически она проиграла в одни ворота.

"Милан" - "Торино"

После семи матчей без побед подряд во всех турнирах, после четырёх поражений подряд, после 0:3, 0:4 и 2:5 подряд, а затем 0:1 в дерби, который вокруг восприняли как 0:5, "Милану" нужно было только одно - победа. Не важно, с каким счётом, в какой форме. И задача казалась весьма сложной, поскольку в соперниках был "Торино", уже дважды в этом сезоне победивший "россонери". Агрессивный, прессингующий и ещё и борющийся за Еврокубки "Торино".

Наставник "гранатовых" Иван Юрич заявил, что его команда доминировала на протяжении долгих отрезков матча. Он прав. В первом тайме она просто выглядела более организованной, слаженной, чем соперник. Просто более высококлассной. В начале второго также пыталась забить. Но тогда уже начала пропускать контратаки, пропустила от хищника больших матчей Оливье Жиру и не сумела вернуться. Юрич подытожил, что банально не хватило качества Топ-игроков.

Стефано Пиоли такой анализ не отвергал. Признал, что "Торино", как всегда, не позволяет сопернику строить ничего, применяя свой прессинг. И остался доволен минимумом. Тяжелой работой, солидной обороной (первый матч без пропущенных во всех турнирах после 20-ти в девяти), голом, снявшим ментальный блок, после которого играла лучше. Он заявляет об этом результате, этой игре как о возрождении команды. Но она всего лишь пережила бурю. До следующей.

Возрождение, возможно, пережили Жиру и Тео Эрнандес. Авторы гола и ассиста. Французы вернулись с Чемпионата Мира в расстроенных чувствах и долго не могли прийти в себя. Возможно, наконец-то пришли. Отметим также первое присутствие Златана Ибрагимовича в заявке в этом сезоне. Тот же Эрнандес назвал его играющим тренером и заявил, что Ибра внёс свой вклад в эту победу.

"Ювентус" - "Фиорентина"

Матч в Турине, как и в Милане, совершенно не удивил. Обе команды не в лучшей форме и играли со множеством ошибок. Процент точных передач в матче составил 80. Обе злы, желают реабилитироваться и потому играли быстро и с настроем. "Фиорентина" вторая в лиге и по владению мячом, и по ударам по воротам, "Ювентус" гораздо ниже, потому и доминирование первой (188:85 по пасам в атакующей трети поля) и всего семь ударов по воротам от второго не удивили.

Не удивил и итоговый результат. Флорентийцы всегда борются с ненавистным "Ювентусом", но в гостях проиграли уже 11-ый из 12-ти последних очных матчей, причём восьмой из них с разницей в один мяч. Они вообще в этом сезоне доминируют и хорошо играют против всех, но не реализуют и пропускают. Винченцо Итальяно после матча заявил, что ему это уже надоело и сильно раздражает. Говорил о четырёх-пяти явных шансах, которые испортил последний пас.

Массимилиано Аллегри же остался очень доволен борьбой и собранностью команды. И не принимает критику ее оборонительной игры. Даже в таком матче, когда его наконец-то уговорили выпустить трех атакеров - Влаховича, Ди Марию и Кьезу - она сидела в обороне. Зато интересно контратаковала и по опасным ударам явно переиграла соперника. Для него этого достаточно.

Главной темой матча стала полуавтоматическая технология, помогающая арбитрам. Благодаря ей (из-за нее) засчитали гол Рабио, когда мяч чуть-чуть пересек линию. Не засчитали гол Влаховича из-за лба в офсайде. И не засчитали гол флорентийца Кастровилли в самой концовке из-за пятки Раньери в офсайде (мешавшего сопернику). Два последних решения вызвали бурные дискуссии и призывы к изменению правил, к переходу на определение офсайда по зазору между игроками.

Моё мнение простое - нельзя быть немножко беременным. Офсайд - это офсайд, даже лба и пятки. А споры о зазоре могут быть бесконечными. Что если зазора не будет из-за пятки? Начнут мерить длину стопы, за которую можно определять офсайд?

"Рома" и "Интер"

"Роме", в отличие от "Ювентуса", похоже и не хватило злости, желания реабилитироваться. Например, за вылет из Кубка. В лиге-то она шла хорошо. Последние три матча против команд ниже Топ-7 выиграв со счетом 2:0. Вот и не настроилась на "Лечче". А должна была, ведь тот в январе дома победил "Лацио" и не проиграл "Милану", в ноябре переиграл "Аталанту".

В первом тайме "волки" владели мячом 64 процента времени, что они не любят. Пропустили ранний гол со "стандарта", хотя обычно забивают такие. И забили лишь со "стандарта", уже 13-ый такой из 29-ти в сезоне в лиге. И это вовсе не положительный показатель. Лишь 16 голов с игры - нехороший симптом. Во втором уже могли контратаковать, но не хватило изобретательности и свежести. Даже финального штурма не было.

Жозе Моуриньо даже не стал разочаровываться из-за потери очков. Довольно говорил о хорошей битве против сильного соперника. Вспомнил о сейвах вратаря "Лечче" Фальконе. Отметил плохое качество газона. И подытожил, что его команда не потеряла два очка, а приобрела одно, поскольку перед матчем у неё было на одно меньше. Странные заявления. Провинциальные. Не подходящие команде, которая хочет попасть в Лигу Чемпионов.

"Интер" также обнажил те же проблемы и также выглядел каким-то уставшим во втором тайме. Да и до перерыва выглядел апатичным, заторможенным. Возвращение тандема ЛуЛа впервые с августа не помогло. Оба начали моментами, но затем исчезли. А самым опасным из 25-ти ударов "нерадзурри" в матче была попытка защитника Ачерби издали в добавленное время. И все это - против команды из зоны вылета, набравшей четыре очка в предыдущих десяти турах.

Третья потеря очков в пяти последних матчах против неграндов плюс тяжелые 1:0 над "Вероной" и 2:1 над "Кремонезе". А еще если добавить ничью в основное время в Кубке дома против команды из Серии Б? Против скромных команд подопечные Симоне Индзаги в 2023-ем году играют слабо. В целом в нынешнем сезоне они играют слабо в гостях в лиге - менее 50-ти процентов побед. С такими тенденциями неудивительно, что отстают от "Наполи" уже на 15 очков.

"Наполи"

Одна команда по-прежнему парит над всем этим. Описание матча "Наполи" можно копипастить с предыдущего. Вновь чёткая оборона, вновь высокие скорости, вновь собранность и желание, вновь высочайший класс. Вновь Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия. Первый затолкал с метра и уже с 17-ю голами в сезоне, второй в свой 22-ой День Рождения на 22-ой минуте обошел всех, закрутил в угол и вышел на 9+9 по схеме "гол+пас". Еще и Элмас забил 14-ый гол запасных.

"Кремонезе" выбил "Наполи" из Кубка в Неаполе менее месяца назад, затем выбил и "Рому" в Риме. В воскресенье играл живо, смело, с большим желанием. В принципе, не позволил сопернику создать много. Лучано Спаллетти похвалил оппонента, признал нервозность и ошибки в передачах своей команды в первом тайме. Но силы всей лиги против ее лидера неравны. Преимущество лишь растет.

59 очков после 22-ух туров - третий результат за последние 29 лет. Лишь "Интер" в сезоне 2006/07 и "Ювентус" в 2018/19 набирали 60. 15 очков гандикапа над вторым местом после 22-ух туров - рекорд лиги с тех пор, как за победу начали давать три очка, то есть с 1994-го года.

Другие

Среди других матчей следует прежде всего отметить победу "Монцы" в Болонье. Команда Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани не проигрывает уже в восьми матчах подряд. На этот раз переиграла в скучном матче в гостях соперника, пребывающего вроде в отличной форме (десять очков в предыдущих четырёх турах). Она уже в Топ-10.

"Удинезе" и "Эмполи" как раз устроили весёлые матчи дома, но первый не сумел дважды удержать преимущество, а второй ушёл от поражения лишь на 94-ой минуте. После победы в гостях над "Интером" "Эмполи" не побеждал в трех матчах. А "Удинезе" не побеждал уже в 12-ти из последних 13-ти.

Не проходным тур оказался в борьбе против вылета. "Специя" не набрала одно очко, а потеряла два. Упустив 2:0 в последние 20 минут. А вот "Верона" набрала все три и 12 в целом в семи матчах в 2023-ем году. Она отдала мяч "Салернитане" (у которой четыре очка в последних уже девяти матчах), но атаковала гораздо опаснее. В концовке от 1:1 спас вратарь Монтипо. Борьба против вылета как минимум между этими тремя командами раскрылась по-новому.

"Сампдория" не проиграла "Интеру" дома в третий раз подряд. И вполне заслуженно. Впервые с апреля не проигрывает в двух матчах лиги подряд. При поддержке своих великолепных болельщиков она надеется вскоре вернуться в борьбу против вылета.

Лучший игрок тура - Яка Бийол ("Удинезе"). Гол ударом не головой и ассист центрального защитника

Прорыв тура - "Милан". Наконец-то победа после серии провалов

Разочарование тура - "Рома". Не играла на победу

Лучший вратарь тура - Владимиро Фальконе ("Лечче"). Всегда спасает

Лучший тренер тура - Марко Барони ("Лечче"). Остановил "Рому"

Фото - ANSA