Специя Коваленко отправила в отставку главного тренера

" Специя " объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Лукой Готти.

Об этом сообщает официальный сайт команды.

Кто будет дальше тренировать команду пока что неизвестно.

Вероятно, решение об увольнении Готти связано с неудачными результатами команды, которая набрала всего 1 очко в последних 4 турах Серии А и опустилась на 17-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета всего на 2 очка.

Напомним, что за "Специю" выступает украинский хавбек Виктор Коваленко.