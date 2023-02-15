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Специя Коваленко отправила в отставку главного тренера

Италия
(1 голосов)

У украинца будет новый тренер

Специя Коваленко отправила в отставку главного тренера

Фото: messaggeroveneto.gelocal.it

Новина українською

"Специя" объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Лукой Готти.

Об этом сообщает официальный сайт команды.

Кто будет дальше тренировать команду пока что неизвестно.

Вероятно, решение об увольнении Готти связано с неудачными результатами команды, которая набрала всего 1 очко в последних 4 турах Серии А и опустилась на 17-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета всего на 2 очка.

Напомним, что за "Специю" выступает украинский хавбек Виктор Коваленко.

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В статье: Специя Лука Готти
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Источник:
Специя

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