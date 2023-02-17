Серия А. Сассуоло - Наполи 0:2. Угадайте победителя и авторов голов

Серия А. 23-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Наполи" 0:2

Голы: Кварацхелия 12, Осимхен 33

"Сассуоло": Консильи, Зортеа, Руан, Эрлич, Рожерио, Фраттези (Обьянг 85), Энрике (Торстведт 79), Лопес (Альварес 85), Байрами (Сейде 79), Дефрель (Пинамонти 58), Лорьенте

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Оливера, Лоботка, Ангисса (Ндомбеле 78), Элмас (Дзербин 85), Политано (Зелински 58), Осимхен (Симеоне 85), Кварацхелия (Лосано 78)

Предупреждения: Лорьенте 43, Лопес 81 - Элмас 53, Зелински 68

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Чемпионский парад "Наполи" сегодня заехал в Реджо-Эмилию. Заехал при массированной поддержке болельщиков. Гостевая трибуна, правда, была закрытой из-за драки с болельщиками "Ромы" в январе. Но гости из Неаполя и местные выходцы из этого города (которых в Эмилии-Романье много) заполонили другие трибуны. И наблюдали за совершенно банальной, до мозга костей предсказуемой победой будущего чемпиона с до мозга костей предсказуемыми авторами голов.

Все могло повернуться иначе. "Сассуоло" проиграл два предыдущих матча "Наполи" с результатами 0:4 и 1:6, но тогда к 19-ой минуте уступал с результатами 0:2, 0:3. Сегодня - лишь 0:1, то есть мог вернуться. Также в пользу "нероверди" говорила статистика его последних домашних матчей с "везувиани" - одно поражение, одна победа и пять ничьих. И 5:2 над "Миланом" в 20-ом туре, 1:0 в 21-ом над "Аталантой". Но этот "Наполи" с другой планеты.

Забили те, кто забивают всегда. Хвича Кварацхелия, протанцевав от центра поля в штрафную соперника. Осимхен получил длинный пас, не заметил двоих защитников и пробил с острого угла. Став первым игроком "Наполи" за 28 лет с голами в семи матчах лиги подряд. Здесь налицо явная ошибка Консильи. Между голами Оси проскочил мимо защитника и попал в стойку. После же голов неаполитанцы совершенно никуда не спешили, при этом не выключались, держали мяч.

На последних секундах Лосано навесил, и Симеоне замкнул головой, но гол был отменен из-за офсайда автора ассиста.

Вообще-то, "Сассуоло" мог вернуться. После первого гола Лорьенте прорвался мимо Ди Лоренцо и закрутил в стойку. После второго, в концовке первого тайма, Фраттези забросил, Лорьенте замкнул, но арбитр после просмотра видео отменил гол. Причина - Дефрель мешал Оливере прервать пас, пребывая в офсайде. Решение, пожалуй, правильное, поскольку защитник под давлением форварда махнул косой мимо мяча. Еще чуть-чуть - и прервал бы пас.

"Наполи" опережает ближайшего преследователя на 18 очков. Всем другим грандам еще играть в этом туре, но при таком гандикапе и такой уверенности лидера в себе называть кого-либо его преследователем глупо.