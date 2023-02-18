  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ди Мария и Ювентус не обсуждали продление контракта. Аргентинец в Галатасарай не перейдет
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ди Мария и Ювентус не обсуждали продление контракта. Аргентинец в Галатасарай не перейдет

Италия
(1 голосов)

Анхель хочет продолжать выступать в Европе

Ди Мария и Ювентус не обсуждали продление контракта. Аргентинец в Галатасарай не перейдет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер итальянского "Ювентуса" Анхель Ди Мария поделился текущей информацией о его будущем:

"Я счастлив в "Ювентусе", но я не говорю с ними о новом соглашении или с каким-либо другим клубом, мы еще не на этой стадии... посмотрим", - сказал игрок в комментарии ESPN.

Кроме того, 35-летний аргентинец добавил, что решение о возвращении на Родину примет в нужный для него момент.

Фабрицио Романо также отмечает, что слухи о переходе Ди Марии в "Галатасарай" не подтвердились. Информацию о контактах с турецким клубом опубликовал ресурс AS, добавив, что Анхель хочет остаться играть в Европе.

Ди Мария присоединился к “Ювентусу” на правах свободного агента летом прошлого года, подписав контракт на один сезон. На данный момент в его активе три гола и шесть ассистов в 19 матчах за туринский клуб.

По теме
yellow-arrow
СПАЛ подписал экс-форварда сборной Италии Джузеппе Росси
yellow-arrow
Монца - Милан: Анонс и прогноз матча Серии А на 18.02.2023
yellow-arrow
Серия А. Сассуоло - Наполи 0:2. Угадайте победителя и авторов голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Анхель Ди Мария Галатасарай (Стамбул) Фабрицио Романо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде