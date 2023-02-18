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Ди Мария и Ювентус не обсуждали продление контракта. Аргентинец в Галатасарай не перейдет
Анхель хочет продолжать выступать в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер итальянского "Ювентуса" Анхель Ди Мария поделился текущей информацией о его будущем:
"Я счастлив в "Ювентусе", но я не говорю с ними о новом соглашении или с каким-либо другим клубом, мы еще не на этой стадии... посмотрим", - сказал игрок в комментарии ESPN.
Кроме того, 35-летний аргентинец добавил, что решение о возвращении на Родину примет в нужный для него момент.
Фабрицио Романо также отмечает, что слухи о переходе Ди Марии в "Галатасарай" не подтвердились. Информацию о контактах с турецким клубом опубликовал ресурс AS, добавив, что Анхель хочет остаться играть в Европе.
Ди Мария присоединился к “Ювентусу” на правах свободного агента летом прошлого года, подписав контракт на один сезон. На данный момент в его активе три гола и шесть ассистов в 19 матчах за туринский клуб.
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