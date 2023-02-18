Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хвича и Осимхен снова забивают. Видео голов и обзор матча Сассуоло - Наполи 0:2
"Партенопеи" одерживают очередную победу в чемпионате
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Выезд к "Сассуоло" обещал выйти для "Наполи" трудным. Однако уже за первые полчаса поединка два лидера атак неаполитанцев - Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен - сделали результат, забив по голу. Другие матчи текущего тура состоятся на выходных, однако преимущество "партенопеев" над конкурентами впечатляет: 18 очков над "Интером" и более 20 над всеми остальными. Впрочем, расслабляться "Наполи" еще рано, ведь впереди почти половина дистанции.
Серия А. 23-й тур
Реджо-эмилия. "МАПЕИ Стадиум"
"Сассуоло" – "Наполи" 0:2
Голы: Кварацхелия 12, Осимхен 33
Популярное сейчас
- Секрет успеха Шахтера, кто станет самоубийцей в сборной Украины. Влог Роберто Моралеса
- "Прощай, Динамо": воспитанник киевлян неожиданно покинул клуб
- Экс-форвард Шахтера близок к возвращению в Бразилию
- ПСЖ может пригласить Моуриньо
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО