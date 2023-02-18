Хвича и Осимхен снова забивают. Видео голов и обзор матча Сассуоло - Наполи 0:2

Выезд к "Сассуоло" обещал выйти для "Наполи" трудным. Однако уже за первые полчаса поединка два лидера атак неаполитанцев - Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен - сделали результат, забив по голу. Другие матчи текущего тура состоятся на выходных, однако преимущество "партенопеев" над конкурентами впечатляет: 18 очков над "Интером" и более 20 над всеми остальными. Впрочем, расслабляться "Наполи" еще рано, ведь впереди почти половина дистанции.

Серия А. 23-й тур

Реджо-эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" – "Наполи" 0:2

Голы: Кварацхелия 12, Осимхен 33