Лучано Спаллетти провел 1000-й матч в своей тренерской карьере

Вчера, 17 февраля, "Наполи" уверенно обыграл "Сассуоло" в рамках матча 23-го тура итальянской Серии А.

Для наставника неаполитанцев Лучано Спаллетти этот матч стал юбилейным, 1000-м в тренерской карьере. В них тренер одержал 516 побед, 244 раза сыграл вничью и 240 раз проиграл.

