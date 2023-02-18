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Лучано Спаллетти провел 1000-й матч в своей тренерской карьере

Италия
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Матч против Сассуоло стал юбилейным

Лучано Спаллетти провел 1000-й матч в своей тренерской карьере

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Вчера, 17 февраля, "Наполи" уверенно обыграл "Сассуоло" в рамках матча 23-го тура итальянской Серии А.

Для наставника неаполитанцев Лучано Спаллетти этот матч стал юбилейным, 1000-м в тренерской карьере. В них тренер одержал 516 побед, 244 раза сыграл вничью и 240 раз проиграл.

Напомним, итальянский специалист Спаллетти известен по работе в "Роме", "Наполи", "Удинезе" и еще рядом итальянских клубов. Главные успехи – Кубок Италии 2007 и 2008 годов и Суперкубок Италии-2008 с "Ромой".

Стоит отметить, что "Наполи" является главным претендентом на чемпионство в нынешнем сезоне Серии А, набрав 62 очка после 23 туров.

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В статье: Лучано Спаллетти Рома (Рим) Наполи (Неаполь)
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