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Серия А. Деян Станкович проигрывает Тьяго Мотте

Италия
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"Сампдория" вновь не побеждает

Серия А. Деян Станкович проигрывает Тьяго Мотте

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Серия А. 23-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Болонья" 1:2

Голы: Сабири 68 (пен.) - Сориано 37, Орсолини 90

Нереализованный пенальти: Сабири 72 (вратарь)

"Сампдория": Аудеро, Мурильо (Ринкон 60), Нуйтинк, Амионе, Лерис, Кюйзанс (Сабири 65), Винкс, Ауджелло (Мурру 46), Джуричич, Ламмерс (Дзаноли 46), Габбьядини (Хесе 79)

"Болонья": Скорупски, Пош (Кирьякопулос 40), Лукуми, Соса, Камбиазо, Схутен (Медель 80), Домингес (Моро 80), Орсолини, Фергюсон, Сориано (Эбишер 66), Барроу (Раймондо 80)

Предупреждения: Амионе 43, Джуричич 45+2, Ринкон 60 - Лукуми 61

Несчастная "Сампдория"! Она старается, верные болельщики заполняют трибуны, но подопечных Деяна Станковича всегда что-то подводит в решающий момент. "Блучеркьяти" уже прервали серию поражений двумя ничьими подряд. В том числе - с "Интером". Казалось, они готовы к победе. Но сегодня уже в третьем матче из последних пяти пропустили решающий гол после 87-ой минуты. И уступили команде Тьяго Мотты, партнера Станковича по золотому "Интеру"-2010.

Команда серба начала активнее. Габбьядини пробивал дважды, в том числе перед вратарем. Но неточно в том выходе. А первый гол забил ударом издали низом экс-игрок "Сампдории" Сориано, не забивавший 706 дней. Во втором тайме равного матча (хотя гости владели мячом 60 процентов времени) Лукуми задержал Габбьядини, а Соса сыграл рукой. Но лишь один пенальти был реализован. Второй отбил Скорупски, отбив и добивание того же Сабири.

В итоге на 90-ой минуте Орсолини прошёл по правому флангу, сместился в центр и классно закрутил левой. Отправив свою команду на седьмое место, которое может стать Еврокубковым. А "Сампдорию" оставив на 19-ом, в восьми очках от спасения перед матчами её конкурентов.

"Дория" хотя бы прервала серию домашних минут в лиге без забитых мячей на 731-ой. Но была обязана забивать больше одного. И не пропускать на 90-ой минуте.

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В статье: Болонья Серия А Сампдория (Генуя)
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