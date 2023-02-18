Серия А. Деян Станкович проигрывает Тьяго Мотте

Серия А. 23-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

: Сабири 68 (пен.) - Сориано 37, Орсолини 90

: Сабири 72 (вратарь)

": Аудеро, Мурильо (Ринкон 60), Нуйтинк, Амионе, Лерис, Кюйзанс (Сабири 65), Винкс, Ауджелло (Мурру 46), Джуричич, Ламмерс (Дзаноли 46), Габбьядини (Хесе 79)

": Скорупски, Пош (Кирьякопулос 40), Лукуми, Соса, Камбиазо, Схутен (Медель 80), Домингес (Моро 80), Орсолини, Фергюсон, Сориано (Эбишер 66), Барроу (Раймондо 80)

: Амионе 43, Джуричич 45+2, Ринкон 60 - Лукуми 61

Несчастная "Сампдория"! Она старается, верные болельщики заполняют трибуны, но подопечных Деяна Станковича всегда что-то подводит в решающий момент. "Блучеркьяти" уже прервали серию поражений двумя ничьими подряд. В том числе - с "Интером". Казалось, они готовы к победе. Но сегодня уже в третьем матче из последних пяти пропустили решающий гол после 87-ой минуты. И уступили команде Тьяго Мотты, партнера Станковича по золотому "Интеру"-2010.

Команда серба начала активнее. Габбьядини пробивал дважды, в том числе перед вратарем. Но неточно в том выходе. А первый гол забил ударом издали низом экс-игрок "Сампдории" Сориано, не забивавший 706 дней. Во втором тайме равного матча (хотя гости владели мячом 60 процентов времени) Лукуми задержал Габбьядини, а Соса сыграл рукой. Но лишь один пенальти был реализован. Второй отбил Скорупски, отбив и добивание того же Сабири.

В итоге на 90-ой минуте Орсолини прошёл по правому флангу, сместился в центр и классно закрутил левой. Отправив свою команду на седьмое место, которое может стать Еврокубковым. А "Сампдорию" оставив на 19-ом, в восьми очках от спасения перед матчами её конкурентов.

"Дория" хотя бы прервала серию домашних минут в лиге без забитых мячей на 731-ой. Но была обязана забивать больше одного. И не пропускать на 90-ой минуте.