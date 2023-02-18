Серия А. Третий 1:0 Милана подряд

Серия А. 23-й тур

Монца. "U-Power Стадиум"

"Монца" - "Милан" 0:1

Гол: Мессиас 31

"Монца": Ди Грегорио, Мари, Марлон (Гиткьер 71), Иццо, Биринделли (Мачин 59), Ровелла (Сенси 71), Пессина, Чуррия, Мота (Валоти 83), Капрари, Петанья (Карбони 59)

"Милан": Татарушану, Тиав, Томори, Калулу, Мессиас (Салемакерс 63), Тонали, Крунич (Бакайоко 83), Эрнандес, Диас (Де Кетеларе 63), Леау (Ребич 79), Ориги (Жиру 63)

Предупреждения: Марлон 27, Биринделли 54, Ровелла 62, Мачин 63 - Крунич 34, Тиав 69

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Дерби. Не только Ломбардии, но и Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани. Второй заявил, что оба до сих пор называют "Милан" "мы" и сегодня "наши играют с нашими". Первый же прямо сказал, что желает сегодня ничью, чтобы никому не было больно. Правда, ничьей для "россонери" было мало. Стефано Пиоли заявил, что после 1:0 над "Торино" и "Тоттенхэмом" именно этот матч покажет, вышла ли его команда из кризиса. А выход показывала лишь победа.

По игре команда Пиоли из кризиса еще не вышла. Сегодня она была далека от своего лучшего футбола, обычно действовала медленно и неэффективно. Часто теряла инициативу. Владение мячом проиграла со счетом 41:59. Иногда даже паниковала, прижимаясь к своим воротам. Но в итоге сумела победить единственную команду Серии А, не проигрывавшую до того в 2023-ем году вообще (в восьми матчах).

В январе "Монца" переиграла "Ювентус" и сыграла вничью с "Интером". Забив каждому по два мяча. Так что "Милан" здесь в явном плюсе. Прежде всего - вернул мощь своей обороны, отказывающейся пропускать. Не пропустил в трех матчах во всех турнирах подряд впервые с апреля. Того самого апреля, в котором уверенно шел к Скудетто на фундаменте железной обороны.

"Монца" начала получше. Чуррия с острого угла проверил Татарушану. Леау ответил издали, задев стойку, и "Милан" начал наращивать преимущество. Ди Грегорио отбил удар Леау не очень уверенно, но заблокировал добивание Диаса в упор. Отбил и удар Томори. Задел рукой также удар Мессиаса слета с линии штрафной после фланговой атаки и борьбы Ориги на втором этаже. Но Жуниор пробил тогда слишком сильно.

Далее чемпион играл по счету. Держал игру в центре поля, замедлял ее. Долго получалось. На 53-ей минуте чуть не пришло наказание после потери мяча и выхода "два в два". Но Петанья пробил слабо и прямо во вратаря. А затем пришли пару десятков минут паники. В которые гости глубоко оборонялись. Удар Чуррии низом попал в стойку, в Татарушану, вновь в стойку и укатился на угловой.

Правда, в контратаках гости создали больше. Должен был забивать и Эрнандес, прорвавшийся почти к вратарю. Но он пробивал уже в падении и неточно. Ди Грегорио отбил удар Леау, а также Тонали. Во втором случае на добивании Пессина заблокировал Де Кетеларе в метрах от ворот.

Третья победа "Милана" со счетом 1:0 подряд во всех турнирах. Вторая такая и вторая с любым счетом подряд в лиге. Возможно, он и вправду выходит из кризиса. Оборона, еще недавно пропускавшая 3-4-5 голов за матч, точно вышла.