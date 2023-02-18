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Интер - Удинезе 3:1. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

Домашняя победа "нерадзурри"

Интер - Удинезе 3:1. Обзор матча и видео голов

фото - Getty Images

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В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Интер" дома уверенно переиграл "Удинезе". В первом тайме команды "нерадзурри" и "зебры" обменялись голами, а во второй половине встречи Мхитарян и Мартинес принесли команде Индзаге победу. После этого тура миланцы занимают 2-е место в турнирной таблице, а "Удинезе" - 9-е.

Серия А. 23-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Удинезе" 3:1

Голы: Лукаку 20 (пен.), Мхитарян 73, Лаутаро Мартинес 89 - Ловрич 43

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В статье: Интер (Милан) Удинезе (Удине)
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