Монца - Милан 0:1. Обзор матча и видео гола

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Милан" в гостях минимально переиграл "Монцу". Единственный мяч в игре забил форвард "дьяволов" Мессиас.

Эта победа стала третье для миланцев со счетом 1:0 подряд - "россонери" ранее обыграли "Торино" и "Тоттенхэм".

После этого тура подопечные Стефано Пиоли занимают 3-ю позицию в таблице первенства, а "Монца" - 11-е место.

Серия А. 23-й тур

Монца. "U-Power Стадиум"

"Монца" - "Милан" 0:1

Гол: Мессиас 31