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Монца - Милан 0:1. Обзор матча и видео гола
"Россонери" вышли из кризиса?
Twitter Lega Serie A
В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Милан" в гостях минимально переиграл "Монцу". Единственный мяч в игре забил форвард "дьяволов" Мессиас.
Эта победа стала третье для миланцев со счетом 1:0 подряд - "россонери" ранее обыграли "Торино" и "Тоттенхэм".
После этого тура подопечные Стефано Пиоли занимают 3-ю позицию в таблице первенства, а "Монца" - 11-е место.
Серия А. 23-й тур
Монца. "U-Power Стадиум"
Гол: Мессиас 31
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