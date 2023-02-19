Известны стартовые составы на матч Специя - Ювентус. Коваленко - первый кандидат на выход на замену среди опорников

Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура Серии А между "Специей" и "Ювентусом". Виктор Коваленко остался в запасе. Украинский опорник вернулся в заявку "Специи" после двух туров, пропущенных с травмой, но в первые 11 не пробился. Несмотря на то, что Итен Ампаду, способный играть и в опорной зоне, переведен в защиту. С другой стороны, шансы Виктора выйти на зaмену повышаются. Он ведь единственный опорник в запасе, кроме 17-летнего Юлиуса Бека.

"Специя": Драговски, Ампаду, Амиан, Николау, Гьяси, Бурабия, Экдаль, Агудело, Реца, Верде, Шомуродов

"Ювентус": Перин, Данило, Ругани, Сандро, Куадрадо, Локателли, Паредес, Рабио, Костич, Влахович, Кен

Матч начнется в 19:00 на стадионе "Альберто Пикко" в Специи. Следует отметить, что хозяева сейчас без постоянного главного тренера, поскольку Луку Готти уволили с должности. Будет руководить ими в этом матче бывший помощник Готти Фабрицио Лорьери.