  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Известны стартовые составы на матч Специя - Ювентус. Коваленко - первый кандидат на выход на замену среди опорников
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны стартовые составы на матч Специя - Ювентус. Коваленко - первый кандидат на выход на замену среди опорников

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Матч начнется в 19:00

Известны стартовые составы на матч Специя - Ювентус. Коваленко - первый кандидат на выход на замену среди опорников

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура Серии А между "Специей" и "Ювентусом". Виктор Коваленко остался в запасе. Украинский опорник вернулся в заявку "Специи" после двух туров, пропущенных с травмой, но в первые 11 не пробился. Несмотря на то, что Итен Ампаду, способный играть и в опорной зоне, переведен в защиту. С другой стороны, шансы Виктора выйти на зaмену повышаются. Он ведь единственный опорник в запасе, кроме 17-летнего Юлиуса Бека.

"Специя": Драговски, Ампаду, Амиан, Николау, Гьяси, Бурабия, Экдаль, Агудело, Реца, Верде, Шомуродов

"Ювентус": Перин, Данило, Ругани, Сандро, Куадрадо, Локателли, Паредес, Рабио, Костич, Влахович, Кен

Матч начнется в 19:00 на стадионе "Альберто Пикко" в Специи. Следует отметить, что хозяева сейчас без постоянного главного тренера, поскольку Луку Готти уволили с должности. Будет руководить ими в этом матче бывший помощник Готти Фабрицио Лорьери.

По теме
yellow-arrow
Серия А. Гроза грандов Лечче больно бьет и Аталанту, Иммобиле вернулся и выиграл для Лацио
yellow-arrow
Специя - Ювентус: Анонс и прогноз матча Серии А на 19.02.2023
yellow-arrow
Монца - Милан 0:1. Обзор матча и видео гола
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Наши за границей Виктор Коваленко Специя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде