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Серия А. Дежурная победа Ювентуса в Специи, Коваленко остался в запасе
"Юве", как всегда, уступил во всем, кроме голов
Sky Sport Italia
Серия А. 23-й тур
Специя. "Альберто Пикко"
"Специя" - "Ювентус" 0:2
Голы: Кен 32, Ди Мария 66
"Специя": Драговски (Маркетти 25), Ампаду, Амиан, Николау, Гьяси, Бурабия, Экдаль (Кальдара 79), Агудело (Нзола 59), Реца, Верде (Мальдини 79), Шомуродов
"Ювентус": Перин, Данило, Ругани, Сандро, Куадрадо (Де Шильо 46), Локателли, Паредес (Фаджоли 46), Рабио, Костич (Айлинг-Джуниор 81), Влахович (Бонуччи 90+2), Кен (Ди Мария 56)
Предупреждения: Агудело 16, Реца 55 - Локателли 1, Фаджоли 51
Главный арбитр: Федерико Ла Пенна
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