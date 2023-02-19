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Серия А. Дежурная победа Ювентуса в Специи, Коваленко остался в запасе

Италия
(1 голосов)

"Юве", как всегда, уступил во всем, кроме голов

Серия А. Дежурная победа Ювентуса в Специи, Коваленко остался в запасе

Sky Sport Italia

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 23-й тур

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Ювентус" 0:2

Голы: Кен 32, Ди Мария 66

"Специя": Драговски (Маркетти 25), Ампаду, Амиан, Николау, Гьяси, Бурабия, Экдаль (Кальдара 79), Агудело (Нзола 59), Реца, Верде (Мальдини 79), Шомуродов

"Ювентус": Перин, Данило, Ругани, Сандро, Куадрадо (Де Шильо 46), Локателли, Паредес (Фаджоли 46), Рабио, Костич (Айлинг-Джуниор 81), Влахович (Бонуччи 90+2), Кен (Ди Мария 56)

Предупреждения: Агудело 16, Реца 55 - Локателли 1, Фаджоли 51

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Виктор Коваленко Специя
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