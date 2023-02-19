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Аллегри: Мы могли показать лучший контроль мяча, лучше играть в пас

Италия
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Тренер видит, в чем нужно усилить свою команду

Аллегри: Мы могли показать лучший контроль мяча, лучше играть в пас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над "Специей" (2:0) в 23-м туре Серии А:

"Можно сказать, что у нас сегодня был плохой первый тайм. Второй тайм мы начали хорошо. Мы могли удвоить преимущество благодаря Кину. Затем в игру вошел Ди Мария. Это нормально, что он придает команде больше покоя, потому что он невероятно контролирует мяч. .

Как это ни парадоксально, сегодня мы получили больше ударов по своим воротам. Следует отдать должное Перину, ибо он совершил великолепный сейв после удара Гьяси. Но футбол вычурный. Благодаря великолепному сейву мы получили на мгновение 47 очков. Нам нужно продолжать свой путь. У нас 32 очка в турнирной таблице, и мы вышли на седьмое место.

У нас были проблемы с контролем мяча. Мы совершали очень много технических ошибок. Была определенная усталость. Возможно, это из-за матча в четверг. Играть против "Специи" на ее поле тяжело всем командам. У них были хорошие моменты, чтобы забить. Во втором тайме мы сильно рисковали – больше, чем в первом. Мы могли показать лучший контроль мяча, лучше играть в пас", - сказал Аллегри.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри
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Источник:
GJustjuve

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