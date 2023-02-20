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Пиоли стал лучшим тренером Италии по версии Золотой скамьи. Специальная награда у Скалони
За заслуги в прошлом сезоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Состоялась церемония награждения Panchina d’Oro – Золотая скамья, которая вручается лучшим менеджерам Италии. Лучшим тренером стал Стефано Пиоли ("Милан"), а специальную награду получил Лионель Скалони (Аргентина).
Премия вручается ассоциацией футбольных тренеров и голосуют только менеджеры. Пиоли получил 33 балла из 46 возможных. Вторым стал бывший менеджер "Салернитаны" Давиде Никола с 4-мя баллами, а третьим – Лучано Спалетти с 3-мя.
Специальную награду получил Лионель Скалони, который завоевал чемпионат мира с Аргентиной.
Напомним, что Пиоли в прошлом сезоне завоевал чемпионство с "Миланом".
Давиде Никола занял 17-е место в Серии А и был уволен из клуба 15-го февраля этого года, "Салернитана" идет в чемпионате на 16-м месте.
Лучано Спалетти идет на первом месте в "Серии А" с отрывом в 15 очков от "Интера". По итогам прошлого сезона команда стала третьей.
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