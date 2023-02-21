Еврокубки мобилизуют, их отсутствие расслабляет. Итоги 23-го тура Серии А

Сассуоло - Наполи 0:2

Сампдория - Болонья 1:2

Монца - Милан 0:1

Интер - Удинезе 3:1

Аталанта - Лечче 1:2

Салернитана - Лацио 0:2

Специя - Ювентус 0:2

Фиорентина - Эмполи 1:1

Рома - Эллас Верона 1:0

Торино - Кремонезе 2:2

Еврокубки возобновились, и всем их участникам теперь нужно сохранять баланс между ними и лигой. Распределять силы, ментальные и физические, проводить ротацию. Потому ожидания от матчей Серии А, в частности, в 23-ем туре, были весьма скромными. Одержать победу, не травмироваться, постараться сохранить силы - вот и все. И все с этими заданиями справились. Не выиграл свой матч лишь гранд, который не играет в Еврокубках.

"Наполи"

Легче всех среди грандов в отчетном туре победил "Наполи". Кого-либо удивило? Все же немного. Поскольку "Сассуоло" в 21-ом туре победил "Аталанту", а в 20-ом разгромил "Милан". Ожидалось, что окажет сопротивление и оппоненту, которому в предыдущих семи домашних матчах проиграл лишь однажды. Но "Наполи" сейчас над соперниками и над статистикой. Даже при попадании "Сассуоло" в стойку и голе из офсайда сомнений в результате матча не возникало.

Авторов голов невероятно легко угадать. Виктор Осимхен стал первым игроком "Наполи" за 28 лет, забившим в семи турах лиги подряд. Нагло пробив с очень острого угла. Хвича Кварацхелия нагло прошел с мячом от центра поля и также забил.

Лучано Спаллетти после матча выглядел счастливым. Говорил о "супервзрослом, супервнимательном и мотивированном выступлении". О явном прогрессе в качестве по сравнению с предыдущими матчами, к которым остались вопросы. Он имеет право чувствовать себя так.

"Милан" и "Интер"

Для "Милана" матч против "Монцы" все же имел немного большее значение. После чёрного января он успел одержать лишь одну победу в лиге и вторая подряд была крайне необходима. Стефано Пиоли даже заявил, что после 1:0 над "Торино" и "Тоттенхэмом" именно матч против единственной команды Серии А, не проигравшей в 2023-ем году, покажет, вышли ли "россонери" из кризиса.

Оборона вышла. Сильно критикуемый в январе Чиприан Татарушану не пропускал уже 373 минуты во всех турнирах. Фикайо Томори только-только вернулся и сразу влился, глухой запасной Малик Тиав стал чуть ли не лидером тройки центральных защитников. Даже латераль Мессиас на неудобной позиции поработал и забил. Вторая гостевая победа в семи последних матчах, первая серия из трех без пропущенных во всех турнирах с апреля - важные новости.

Проблем всё ещё немало. Атака и центр поля из кризиса не вышли. Уже третий матч подряд "Милан" проиграл по владению мячом, чего не было с сезона 2016/17. На этот раз - 41:59. А в последние полчаса он просто отбивался, и весьма напряжённо. Но в итоге победил, и Пиоли говорит об идеальной неделе, "абсолютно правильном пути", а Томори - о том, что команда уже выздоровела.

"Интеру" успех также был нужен чуть больше, чем просто для турнирной таблицы. После 0:0 против "Сампдории" на команду обрушилась волна критики. Даже Симоне Индзаги руководство клуба пригласило на беседу, где, как сообщают, требовало играть и набирать очки гораздо увереннее и увереннее закрепиться в Топ-4. Уверенность также была нужна в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Порту". В частности, уверенность в запасных.

Запасные как раз скорее подвели. Самир Ханданович, не игравший с октября, пропустил удар над собой, Маттиа Дармиан не прикрыл автора гола, Марцело Брозович в своём первом "старте" в году выглядел весьма сырым. Тандем форвардов Джеко-Лукаку работал неэффективно. Ромелу выручил и позволил забить первый гол за 189 дней ВАР, позволив перебить пенальти после ужасного первого удара. А затем он ещё и обрезался, привезя гол.

Тем не менее, в итоге впервые в 2023-ем году удалось забить три мяча в матче лиги, впервые в этом году победить с разницей в два мяча. Впервые за 636 дней Лаутаро Мартинес и Лукаку забили в одном матче. И даже, в отличие от "Милана", "Интер" в целом доминировал, по статистике выиграл более чем уверенно. После "Сампдории" и перед "Порту", без Онаны, Шкриньяра, Лаутаро и Чалханоглу в стартовом составе больше и не нужно.

"Рома" и "Лацио"

Сразу после 1:1 в Лечче и 0:1 в Зальцбурге и сразу перед ответным матчем против последнего "Роме", кроме трех очков против "Вероны", ничего не было нужно. Еще и удалось не пропустить. Удалось справиться без лидеров команды Пеллегрини и Дибалы, без Матича и двух ведущих латералей в стартовом составе. Без Тэмми Абрахама с 15-ой минуты. На правый фланг даже пришлось выпускать "предателя" Карсдорпа в его первом "старте" с октября.

Первый "старт" в карьере за клуб получил январский новичок Сольбаккен. Он и забил. Кроме этого, пару моментов создала "Рома", а "Верону", команду из зоны вылета, но проигравшую лишь один из семи предыдущих матчей, почти полностью перекрыли. Римляне приняли боевитую игру с 34-ю фолами, не растерялась из-за своих ужасных процентов точных передач - 70. И в итоге впервые за девять лет выиграли четвёртый домашний матч лиги подряд без пропущенных.

Жозе Моуриньо собрал игроков в центре поля после финального свистка, затем в интервью говорил о командном духе, жертвенности, о важном достижении на фоне кадровых проблем. Набросился на болельщиков, критикующих команду, заявляя, что начали свистеть в адрес игроков за неточный пас уже после 15-ти минут. Также набросился на прессу. В целом в своём репертуаре.

"Лацио" после трёх матчей лиги без побед подряд (причём во всех играл хуже, чем соперник) и 75-ти минут в меньшинстве в Лиге Конференций, без Романьоли, Милинковича-Савича и Дзакканьи также была нужна лишь победа. "Орлы" также вовсе не выступили впечатляюще, но также старались, играли собранно и агрессивно, устраивали отрезки давления, полностью доминировали по ТТД, оборонялись хорошо. И этого хватило.

Хватило прежде всего благодаря возвращению Чиро Иммобиле. Он забил свой первый гол с четвертого января, затем заработал пенальти и оформил дубль. Теперь у него 191 гол в Серии А и восьмое место в списке бомбардиров лиги всех времен. Маурицио Сарри надеется, что гол "Клужу" и два гола "Салернитане" высвободят Чиро, поскольку "форварды" живут для голов. Если и вправду высвободят - "Лацио" станет гораздо сильнее.

"Ювентус"

С "Ювентусом" точно та же история, что и с другими участниками Еврокубков. После 1:1 дома против "Нанта" и критики за результат и игру (конкретно - за очередное сидение на 1:0), без Кьезы, Ди Марии, Бремера и Щенсны в стартовом составе нужно было просто победить в Специи. Сыграв собранно и с желанием. Удалось победить, с разницей в два мяча. Несмотря на 41 процент владения мячом, 3:7 по ударам в створ ворот, отрезки "автобуса".

Массимилиано Аллегри говорил о том, какой странный футбол, об "истеричном" владении мячом его команды, недостойном чемпионов, благодарил своего вратаря Перина и Анхеля Ди Марию. Последний и вправду, выйдя на замену, сразу же поднял до того крайне низкий уровень игры (обеих команд) и через 11 минут забил чётким ударом низом издали.

В запасе "Специи", игравшей с временным главным тренером, остался Виктор Коваленко. Он вернулся после двух туров отсутствия из-за травмы, был одним из пяти опорников основной обоймы в заявке. Первым таким в очереди на замену, учитывая, что четверо вышли в стартовом составе. И двух из этих четверых заменили. Но на форварда и центрального защитника. А всего Фабрицио Лорьери выполнил четыре замены.

"Аталанта"

Бергамская команда также не выставила на матч важных игроков - Скальвини, Де Роона, Хатебура, Пашалича, Сапату. Но, в отличие от других грандов, не играет ни в каких Еврокубках, то есть беречь силы не должна. Тем не менее, она как раз и берегла. Другие гранды играли интенсивно, собранно, серьезно, с желанием. Обезопасили оборону, пропустив лишь один мяч на шестерых. "Богиня" сама пропустила два. И выглядела выключенной, безразличной.

Такое выступление еще более странно, поскольку статистика выглядела ошеломляюще в ее пользу. 20:4 по ударам по воротам, 70:30 по владению мячом. Но визуально заслуженность поражения "Аталанты" не вызывала сомнения. Странно и то, что так выступила сразу после лучшей игры в сезоне - в гостях против "Лацио".

Джан Пьеро Гасперини заявил, что ранние пропущенные становятся свойством команды и ограничивают ее. "Топ-команды не пропускают так много в дебюте матчей". Говорил об отсутствии физической и ментальной остроты в воскресенье. И о реализации.

Следует также похвалить "Лечче". Практически без мяча и без ударов по воротам он действовал невероятно уверенно. Он стал главной грозой грандов лиги. Единственный, кто не проиграл "Наполи" в Неаполе в Серии А в этом сезоне, кто дважды переиграл "Аталанту". Также в 2023-ем году он не проиграл "Милану" и "Роме", победил "Лацио". Впечатляет.

Другие

Поражение "Сампдории" из разряда тех, которые опускают в Серию Б. Заработать два пенальти в течение нескольких минут, реализовать лишь один из них, а затем пропустить на 90-ой минуте... В целом все команды лиги, находящиеся на 15-19 местах, проиграли. Но поражение генуэзцев - единственное, за которое стоит порицать. Остальные боролись с грандами.

20-ая команда лиги даже не проиграла. В гостях. Даже устроила там камбек и вела в счете, играя весьма прилично. Но должна быть разочарована тем, что не удержала победу и остается без них даже после 23-ех туров.

"Фиорентина" в который раз повторила игру, которая не позволит ей сохранить место в Еврокубках. Существенное преимущество, куча моментов, но отвратительная реализация. Хотя бы спаслась в концовке. "Торино" также спасся от поражения в последней стадии матча. Дома, от последней команды лиги. К дерби он подойдет ниже "Ювентуса", а мог бы быть выше.

Лучший игрок и прорыв тура - Чиро Иммобиле ("Лацио"). Проснулся

Разочарование тура - "Аталанта". Не Топ-команда?

Лучший вратарь тура - Маттиа Перин ("Ювентус"). Аллегри благодарил его

Лучший тренер тура - Марко Барони ("Лечче"). Гроза грандов