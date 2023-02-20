Серия А. Кремонезе упускает победу и остается без них и после 23-ех туров

Серия А. 23-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Кремонезе" 2:2

Голы: Санабрия 41 (пен.), Синго 79 - Цаджу 54, Валери 74

"Кремонезе" уже не имеет права оправдываться именем соперника. Кроме, разве что, "Наполи", которому проиграл в предыдущем туре со счетом 0:3. Против всех остальных он обязан искать даже не просто очки, а победу. Первую победу в сезоне в лиге. Против "Торино", выигравшего лишь четыре домашних матча из первых десяти и в позапрошлом домашнем проигравшего "Специи", найти было реально. Но вновь не получилось.

Первый тайм проходил под полным контролем "Торо". С более 60-ти процентов владения мячом. У "Кремонезе" в атаке не получалось совершенно ничего. Не получалось почти ничего и у фаворита. Кроме выхода Санабрии один-на-один (Карнезекки отбил). Но в итоге получилось продемонстрировать актерское мастерство. Январский новичок Илич нашел ногу Серниколы, радостно упал, и арбитр Джакомо Камплоне назначил пенальти. ВАР не вмешался.

Камплоне проводил всего второй свой матч Серии А в сезоне.

Второй тайм "Кремонезе" проводил уже гораздо смелее. Из процентов владения мячом этого не было видно, но по игре - более чем. Гол выглядел логичным. И заслуженным благодаря тяжелой работе. После вбрасывания аута вначале поборолся Цаджу, затем Афена-Гьян, мяч отлетел к Цаджу и тот из левой части штрафной закрутил от стойки. А на 74-ой минуте гости вновь выцарапали мяч, Окереке заблокировали, но Валери классно пробил в "девятку".

И все же одержать первую победу в сезоне в лиге команде Давиде Баллардини не удалось. Хотя она продолжала атаковать. Получила как раз в контратаке. Прострел слева, Миранчук продолжает правее, а Синго, такой же латераль, как и Валери, пробивает низом мощно. Затем еще и Карнезекки потащил удар Миранчука.

"Торино" упускает шанс обойти "Ювентус" перед дерби и выйти на седьмое место. "Кремонезе" упускает шанс уйти с 20-го места и приблизиться к 17-му на расстояние восьми очков. Ныне он в десяти.