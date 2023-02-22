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Погба вернулся к полноценным тренировкам в Ювентусе
Но француз еще не готов к ближайшему матчу
Фото: juventus.com
Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба вернулся к полноценным тренировкам с командой. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.
Французский хавбек завершил период реабилитации после очередной травмы. Согласно информации издания, его выход в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Нантом" все же невозможен. Однако есть вероятность, что он может сыграть в следующем туре Серии А против "Торино".
Последний раз 29-летний француз участвовал в официальной встрече еще в апреле в составе "Манчестер Юнайтед". Напомним, Поль не прислушался к врачам и отказался вовремя сделать операцию в надежде поехать на ЧМ-2022 со сборной, а несколько недель назад получил еще мышечное повреждение.
Его контракт с "Ювентусом" рассчитан до июня 2026 года.
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