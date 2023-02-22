  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Погба вернулся к полноценным тренировкам в Ювентусе
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Погба вернулся к полноценным тренировкам в Ювентусе

Италия
(1 голосов)

Но француз еще не готов к ближайшему матчу

Погба вернулся к полноценным тренировкам в Ювентусе

Фото: juventus.com

Новина українською

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба вернулся к полноценным тренировкам с командой. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

Французский хавбек завершил период реабилитации после очередной травмы. Согласно информации издания, его выход в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Нантом" все же невозможен. Однако есть вероятность, что он может сыграть в следующем туре Серии А против "Торино".

Последний раз 29-летний француз участвовал в официальной встрече еще в апреле в составе "Манчестер Юнайтед". Напомним, Поль не прислушался к врачам и отказался вовремя сделать операцию в надежде поехать на ЧМ-2022 со сборной, а несколько недель назад получил еще мышечное повреждение.

Его контракт с "Ювентусом" рассчитан до июня 2026 года.

Читайте такжеПогба не собирается покидать Ювентус. Клуб ведет переговоры о продлении контракта
По теме
yellow-arrow
Хавбек Лацио U-17 Лехив: Мечтаю о вызове в юношескую сборную Украины и жду его
yellow-arrow
Экс-тренера Шахтера отправили в отставку в Италии
yellow-arrow
Еврокубки мобилизуют, их отсутствие расслабляет. Итоги 23-го тура Серии А
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
La Gazzetta dello Sport

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде