Погба вернулся к полноценным тренировкам в Ювентусе

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба вернулся к полноценным тренировкам с командой. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

Французский хавбек завершил период реабилитации после очередной травмы. Согласно информации издания, его выход в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Нантом" все же невозможен. Однако есть вероятность, что он может сыграть в следующем туре Серии А против "Торино".

Последний раз 29-летний француз участвовал в официальной встрече еще в апреле в составе "Манчестер Юнайтед". Напомним, Поль не прислушался к врачам и отказался вовремя сделать операцию в надежде поехать на ЧМ-2022 со сборной, а несколько недель назад получил еще мышечное повреждение.

Его контракт с "Ювентусом" рассчитан до июня 2026 года.