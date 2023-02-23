Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи продлит контракт со Спаллетти как минимум до 2024-го уже летом
В этом нет сомнений
ANSA
Летом у в контракте у Лучано Спаллетти с "Наполи" активируется опция автоматического предварительного продления контракта до лета 2024-го. Зарплата менеджера со следующего сезона вырастет до 2,7 миллионов евро за сезон.
Тем не менее, это только начало в процессе продления сотрудничества. "Наполи" видит менеджера в центре проекта ещё долгое время, а результаты команды показывают, что он заслужил новый длительный контракт. Он будет обсуждаться позже.
Текущий контракт Спалетти истекает в конце сезона и нет сомнений что руководство будет продлевать специалиста. "Наполи" идет на первом месте в Серии А с отрывом в 15 очков от второго "Интера". До конца чемпионата ещё 15 туров. В Серии А "Неаполь" не проигрывает уже 7 матчей подряд.
Популярное сейчас
- Игрок Динамо и сборной Украины в начале полномасштабной войны вывез из Украины более 3 млн грн
- В Белгородской области упал российский военный самолет, пилот погиб
- Много танков и бронированных машин оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 22 февраля
- Ответные матчи Шахтера и Днепра-1, Малиновский против ПСЖ. Расписание футбола на 20-26 февраля
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО