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Наполи продлит контракт со Спаллетти как минимум до 2024-го уже летом

Италия
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В этом нет сомнений

Наполи продлит контракт со Спаллетти как минимум до 2024-го уже летом

ANSA

Новина українською

Летом у в контракте у Лучано Спаллетти с "Наполи" активируется опция автоматического предварительного продления контракта до лета 2024-го. Зарплата менеджера со следующего сезона вырастет до 2,7 миллионов евро за сезон.

Тем не менее, это только начало в процессе продления сотрудничества. "Наполи" видит менеджера в центре проекта ещё долгое время, а результаты команды показывают, что он заслужил новый длительный контракт. Он будет обсуждаться позже.

Текущий контракт Спалетти истекает в конце сезона и нет сомнений что руководство будет продлевать специалиста. "Наполи" идет на первом месте в Серии А с отрывом в 15 очков от второго "Интера". До конца чемпионата ещё 15 туров. В Серии А "Неаполь" не проигрывает уже 7 матчей подряд.

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В статье: Лучано Спаллетти Наполи (Неаполь)
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Источник:
calcioinpillole.com

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