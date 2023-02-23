Клуб Виктора Коваленко получил нового тренера

"Специя" официально объявила о назначении нового главного тренера, которым стал Леонардо Семпличи.

Стороны заключили контракт до конца нынешнего сезона. В случае сохранения прописки в чемпионате Италии соглашение будет автоматически продлено до 30 июня 2025 года.

55-летний итальянец сменил на посту Луку Готти, который был уволен на прошлой неделе. Ранее Семпличи возглавлял "Санджиминьяно", "Фильине", "Ареццо", "Пизу", "Фиорентину" U-19, СПАЛ и "Кальяри".

После 23 туров команда Виктора Коваленко занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А.