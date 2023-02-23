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Клуб Виктора Коваленко получил нового тренера
Итальянский специалист
Фото: acspezia.com
"Специя" официально объявила о назначении нового главного тренера, которым стал Леонардо Семпличи.
Стороны заключили контракт до конца нынешнего сезона. В случае сохранения прописки в чемпионате Италии соглашение будет автоматически продлено до 30 июня 2025 года.
55-летний итальянец сменил на посту Луку Готти, который был уволен на прошлой неделе. Ранее Семпличи возглавлял "Санджиминьяно", "Фильине", "Ареццо", "Пизу", "Фиорентину" U-19, СПАЛ и "Кальяри".
После 23 туров команда Виктора Коваленко занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А.
Benvenuto Mister Semplici! ???? pic.twitter.com/fC68tnJcJ7— Spezia Calcio (@acspezia) February 23, 2023
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