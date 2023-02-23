  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Клуб Виктора Коваленко получил нового тренера
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб Виктора Коваленко получил нового тренера

Италия
(1 голосов)

Итальянский специалист

Клуб Виктора Коваленко получил нового тренера

Фото: acspezia.com

Новина українською

"Специя" официально объявила о назначении нового главного тренера, которым стал Леонардо Семпличи.

Стороны заключили контракт до конца нынешнего сезона. В случае сохранения прописки в чемпионате Италии соглашение будет автоматически продлено до 30 июня 2025 года.

55-летний итальянец сменил на посту Луку Готти, который был уволен на прошлой неделе. Ранее Семпличи возглавлял "Санджиминьяно", "Фильине", "Ареццо", "Пизу", "Фиорентину" U-19, СПАЛ и "Кальяри".

После 23 туров команда Виктора Коваленко занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А.

По теме
yellow-arrow
ФОТО. Милан показал четвёртый комплект формы на сезон
yellow-arrow
Абрахаму сделали уникальную маску для защиты глаза после травмы – Фото
yellow-arrow
Андрей Шевченко посетил тренировочную базу Милана – Фото
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Специя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
acspezia.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде