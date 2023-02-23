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ФОТО. Милан показал четвёртый комплект формы на сезон

Италия
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Пиксельный вариант

ФОТО. Милан показал четвёртый комплект формы на сезон

Фото: acmilan.com

Новина українською

"Милан" презентовал четвертый комплект формы на текущий сезон, созданный в сотрудничестве с Puma и французским брендом Koché. Экипировка выполнена в традиционных для клуба красно-черных цветах.

Обмундирование имеет пиксельный 8-битный дизайн. Джерси также украшена золотыми деталями. Впервые в этой форме "россонери" сыграет 26 февраля против "Аталанты" в матче 24-го тура Серии А.

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Источник:
acmilan.com

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