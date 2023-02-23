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ФОТО. Милан показал четвёртый комплект формы на сезон
Пиксельный вариант
Фото: acmilan.com
"Милан" презентовал четвертый комплект формы на текущий сезон, созданный в сотрудничестве с Puma и французским брендом Koché. Экипировка выполнена в традиционных для клуба красно-черных цветах.
Обмундирование имеет пиксельный 8-битный дизайн. Джерси также украшена золотыми деталями. Впервые в этой форме "россонери" сыграет 26 февраля против "Аталанты" в матче 24-го тура Серии А.
???? A closer look at the 8-bit inspired design ???? pic.twitter.com/g43zES3rsN— SempreMilan ???? (@SempreMilanCom) February 23, 2023
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Источник:acmilan.com
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