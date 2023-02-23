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Юнайтед хочет подписать выстрелившего защитника Наполи. Летом его можно будет 15 дней подписать за 48 миллионов евро

Италия
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Интересные особенности контракта

Юнайтед хочет подписать выстрелившего защитника Наполи. Летом его можно будет 15 дней подписать за 48 миллионов евро

Фото: twitter.com/sscnapoli

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг хочет усилить защитную линию к следующему сезону и "манкунианцы" рассматривают переход фуллбека "Наполи" Ким Мин Чжэ. В его контракте прописана опция выкупа за 48 миллионов евро, но действовать она будет только 15 дней летом.

"Наполи" собирается предложить защитнику новый контракт, в котором отступные вырастут до 64 миллионов евро. Также пока неизвестно захочет ли игрок переходить в АПЛ. Соглашение 26-летнего защитника рассчитано до лета 2025-го, есть опция продления на два года.

Примечательно, что летом "Неаполь" подписал Ким Мин Чжэ из "Фенербахче" за 20 миллионов евро. Он легко адаптировался к Серии А и с первых матчей стал стержнем обороны лидера чемпионата.

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В статье: Наполи (Неаполь) Манчестер Юнайтед Ким Мин Чжэ
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Источник:
goal.com

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