Юнайтед хочет подписать выстрелившего защитника Наполи. Летом его можно будет 15 дней подписать за 48 миллионов евро

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг хочет усилить защитную линию к следующему сезону и "манкунианцы" рассматривают переход фуллбека "Наполи" Ким Мин Чжэ. В его контракте прописана опция выкупа за 48 миллионов евро, но действовать она будет только 15 дней летом.

"Наполи" собирается предложить защитнику новый контракт, в котором отступные вырастут до 64 миллионов евро. Также пока неизвестно захочет ли игрок переходить в АПЛ. Соглашение 26-летнего защитника рассчитано до лета 2025-го, есть опция продления на два года.

Примечательно, что летом "Неаполь" подписал Ким Мин Чжэ из "Фенербахче" за 20 миллионов евро. Он легко адаптировался к Серии А и с первых матчей стал стержнем обороны лидера чемпионата.