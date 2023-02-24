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Ди Мария – четвертый игрок в истории Ювентуса с хет-триком в гостевом матче еврокубка

Италия
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И с ним не будут продлевать контракт?

Ди Мария – четвертый игрок в истории Ювентуса с хет-триком в гостевом матче еврокубка

Sky Sport Italia

Новина українською

Анхель Ди Мария отличился хет-триком в ответной встрече 1/16-ой Лиги Европы против "Нанта" (3:0). Он стал четвертым в истории "Ювентуса", кому удалось забить трижды в гостях в еврокубке.

Ранее это делали Филиппо Индзаги против "Динамо" Киев и "Гамбурга" (в сезонах-1997/98 и 2000/01), Паоло Росси против "Тампере" (1984/85) и Адриано Новеллини против "Рювеланжа" (1970/71).

В этом сезоне Анхель провел за "Юве" 21 матч, забил 7 голов и отдал 6 голевых передач. Ранее сообщалось, что "туринцы" не будут продлевать контракт с аргентинским вингером. Соглашение истекает в конце сезона.

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В статье: Ювентус (Турин) Анхель Ди Мария Лига Европы Нант
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