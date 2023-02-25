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Полузащитник Милана: Если бы не Наполи, то мы могли бы надеяться на чемпионство

Италия
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Команда из Неаполя в этом сезоне недостижима

Полузащитник Милана: Если бы не Наполи, то мы могли бы надеяться на чемпионство

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Милана" Жуниор Месиас рассказал, кто по его мнению помешал "россонери" стремиться стать чемпионами Италии.

“В этом сезоне у нас появилось осознание того, кто мы. Мы вместе прошли через негативный период, всегда были рядом друг с другом, мы продолжали борьбу, и если бы не “Наполи”, мы могли бы надеяться на скудетто. Сейчас мы отстаем от “Интера” на три очка и занимаем четвертое место. Мы на своем пути”, – сказал Мессиас.

Кроме этого бразилец отметил возвращение лидеров команды, а также тех, кто играет важную роль в коллективе Пиоли.

“Возвращение Ибрагимовича и Меньяна после травм важно для нас, но важны и другие игроки. Флоренци, Бакайоко, который помог нам в последнем матче”, – сказал Месиас.

Отметим, что сейчас "Милан" находится на четвертом месте в Серии А, уступая лидеру "Наполи" 18 очков. Однако "россонери" очень плотно идут с соперниками за серебро: "Интер" опережает подопечных Пиоли на три очка, у "Ромы" – столько же зачетных пунктов, а у пятого "Лацио" на два балла меньше.

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В статье: Наполи (Неаполь) Милан Жуниор Месиас
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Источник:
football-italia

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