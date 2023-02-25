Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Наполи не сбавляет оборотов
2:0 в Эмполи
ANSA
Серия А. 24-й тур
Эмполи. "Карло Кастеллани"
"Эмполи" - "Наполи" 0:2
Голы: Исмаили 17, Осимхен 28
"Эмполи": Викарио, Эбуэхи (Стоянович 68), Луперто, Исмаили, Паризи, Хаас (Пьяца 76), Хендерсон (Грасси 57), Марин, Бальданци, Сатриано (Виньято 76), Пикколи (Капуто 57)
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи, Лоботка, Ангисса (Ндомбеле 90+3), Зелински (Гаэтано 90+3), Лосано (Оливера 70), Осимхен (Симеоне 85), Кварацхелия (Элмас 71)
Предупреждения: Хендерсон 25, Грасси 62 - Лосано 63
Удаление: Руи 67 (прямая красная)
Популярное сейчас
- Лукашенко – о санкциях МОК в отношении Беларуси: На ровном месте, ни за что. Нас пытаются задушить
- Первые ожили, вторые не сдулись. Лестер – Арсенал. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 25.02.2023
- Бенефис Трубина на фоне провала Сикана, Ведьмак колдует для Реала. Влог Роберто Моралеса
- Мудрик или Кейн, дерби Мадрида и Малиновский против ПСЖ. Расписание футбола на 24-26 февраля
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
- Роман с итальянским секс-символом и ужас фанатов. Кариус возвращается в большой футбол. ФОТО