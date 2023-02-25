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Серия А. Наполи не сбавляет оборотов

Италия
(1 голосов)

2:0 в Эмполи

Серия А. Наполи не сбавляет оборотов

ANSA

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 24-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Наполи" 0:2

Голы: Исмаили 17, Осимхен 28

"Эмполи": Викарио, Эбуэхи (Стоянович 68), Луперто, Исмаили, Паризи, Хаас (Пьяца 76), Хендерсон (Грасси 57), Марин, Бальданци, Сатриано (Виньято 76), Пикколи (Капуто 57)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи, Лоботка, Ангисса (Ндомбеле 90+3), Зелински (Гаэтано 90+3), Лосано (Оливера 70), Осимхен (Симеоне 85), Кварацхелия (Элмас 71)

Предупреждения: Хендерсон 25, Грасси 62 - Лосано 63

Удаление: Руи 67 (прямая красная)

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В статье: Серия А Наполи (Неаполь) Эмполи
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