  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Очередной шаг к чемпионству. Эмполи - Наполи 0:2. Обзор матча, видео голов
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Очередной шаг к чемпионству. Эмполи - Наполи 0:2. Обзор матча, видео голов

Италия
(1 голосов)

Эмполи - Наполи ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 25.02.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Очередной шаг к чемпионству. Эмполи - Наполи 0:2. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Наполи" очень уверенно идет к своей мечте – к первому за тридцать лет чемпионству в Серии А. не видно, кто способен остановить команду Лучано Спалетти. Вот "Эмполи" не смог.

Это была рядовая победа фаворита с голом одного из лучших нападающих в этом сезоне Виктора Осимхена. Смотрите, как "Наполи" расправился с "Эмполи", в видеообзоре матча.

Серия А. 24-й тур
Эмполи. "Карло Кастеллани"
"Эмполи" - "Наполи" 0:2
Голы: Исмаили 17, Осимхен 28

По теме
yellow-arrow
Серия А. Наполи не сбавляет оборотов
yellow-arrow
Аньелли: Создание Суперлиги необходимо, иначе публика отойдёт от футбола
yellow-arrow
Болонья - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 26.02.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи (Неаполь) Эмполи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде