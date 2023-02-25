Очередной шаг к чемпионству. Эмполи - Наполи 0:2. Обзор матча, видео голов

"Наполи" очень уверенно идет к своей мечте – к первому за тридцать лет чемпионству в Серии А. не видно, кто способен остановить команду Лучано Спалетти. Вот "Эмполи" не смог.

Это была рядовая победа фаворита с голом одного из лучших нападающих в этом сезоне Виктора Осимхена. Смотрите, как "Наполи" расправился с "Эмполи", в видеообзоре матча.

Серия А. 24-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Наполи" 0:2

Голы: Исмаили 17, Осимхен 28