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Очередной шаг к чемпионству. Эмполи - Наполи 0:2. Обзор матча, видео голов
Эмполи - Наполи ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 25.02.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" очень уверенно идет к своей мечте – к первому за тридцать лет чемпионству в Серии А. не видно, кто способен остановить команду Лучано Спалетти. Вот "Эмполи" не смог.
Это была рядовая победа фаворита с голом одного из лучших нападающих в этом сезоне Виктора Осимхена. Смотрите, как "Наполи" расправился с "Эмполи", в видеообзоре матча.
Серия А. 24-й тур
Эмполи. "Карло Кастеллани"
"Эмполи" - "Наполи" 0:2
Голы: Исмаили 17, Осимхен 28
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