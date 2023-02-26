  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус планирует подписать нападающего Аталанты
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус планирует подписать нападающего Аталанты

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Датский игрок может сменить клуб

Ювентус планирует подписать нападающего Аталанты

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

Нападающий "Аталанты" Расмус Хейлунд находится в сфере интересов "Ювентуса". Ожидается, что за датчанина предложат более 40 млн евро.

Он является приоритетной целью туринцев для замены Душана Влаховича летом, если серб покинет клуб. За Хейлундом также следят "Реал", "Арсенал" и "Милан".

Расмус стал игроком "Аталанты" летом 2022 года. В этом сезоне он забил 7 мячей и отдал 2 голевых в 21 матче.

По теме
yellow-arrow
Серия А. Битва наглых новичков вышла в одни ворота
yellow-arrow
Болонья - Интер 1:0. Обзор матча и видео гола
yellow-arrow
Серия А. Болонья - Интер 1:0. В гостях слишком ветрено и дождливо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
vecchiasignora.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде