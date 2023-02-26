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Ювентус планирует подписать нападающего Аталанты
Датский игрок может сменить клуб
Фото: twitter.com/Atalanta_BC
Нападающий "Аталанты" Расмус Хейлунд находится в сфере интересов "Ювентуса". Ожидается, что за датчанина предложат более 40 млн евро.
Он является приоритетной целью туринцев для замены Душана Влаховича летом, если серб покинет клуб. За Хейлундом также следят "Реал", "Арсенал" и "Милан".
Расмус стал игроком "Аталанты" летом 2022 года. В этом сезоне он забил 7 мячей и отдал 2 голевых в 21 матче.
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Источник:vecchiasignora.com
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