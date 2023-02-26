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Болонья - Интер 1:0. Обзор матча и видео гола

Италия
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"Нерадзурри" теряют три очка

Болонья - Интер 1:0. Обзор матча и видео гола

Twitter Lega Serie A

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В рамках 24-го тура итальянской Серии А миланский "Интер" на выезде минимально проиграл "Болонье". Три очка хозяевам поля принес гол Орсолини во втором тайме. После этого тура "нерадзурри" занимают второе место в турнирной таблице, а "Болонья" - 7-е.

Серия А. 24-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Интер" 1:0

Гол: Орсолини 76

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В статье: Болонья Интер (Милан)
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