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Меньян впервые с сентября сыграет за Милан

Италия
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Пиоли включил Майка в стартовый состав "россонери"

Меньян впервые с сентября сыграет за Милан

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 26 января в рамках 24-го тура итальянской Серии А "Милан" дома сыграет против "Аталанты". Начало встречи – 21:45.

Главный тренер "дьяволов" Стефано Пиоли включил в стартовый состав своей команды Майка Меньяна. Французский вратарь впервые с 18 сентября сыграет за "россонери". Последний раз 27-летний голкипер защищал ворота миланцев в матче 7-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (тогда "Милан" проиграл команде Спаллетти со счетом 1:2).

Напомним, Мэньян получил травму в следующей игре после поединка против неаполитанцев. Это произошло в игре за сборную Франции.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Милан Майк Меньян
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Источник:
italianfootballtv

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