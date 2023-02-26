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Меньян впервые с сентября сыграет за Милан
Пиоли включил Майка в стартовый состав "россонери"
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 26 января в рамках 24-го тура итальянской Серии А "Милан" дома сыграет против "Аталанты". Начало встречи – 21:45.
Главный тренер "дьяволов" Стефано Пиоли включил в стартовый состав своей команды Майка Меньяна. Французский вратарь впервые с 18 сентября сыграет за "россонери". Последний раз 27-летний голкипер защищал ворота миланцев в матче 7-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (тогда "Милан" проиграл команде Спаллетти со счетом 1:2).
Напомним, Мэньян получил травму в следующей игре после поединка против неаполитанцев. Это произошло в игре за сборную Франции.
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