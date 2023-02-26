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Пекарня из Неаполя сделала торт в честь Осимхена

Италия
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Кондитеры признательны достижениям игрока

Пекарня из Неаполя сделала торт в честь Осимхена

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен вдохновил местную пекарню на создание торта в его честь с защитной маской для лица.

Футболист забил в восьмом матче подряд, и пекарня Fresco Forno в районе Скампия в Неаполе решила отпраздновать это тортом "Осимхен".

Это шоколад с жареным рубленым фундуком, представляющий прическу игрока. Торт дополнен защитной маской для лица Виктора.

Как известно, Осимхену не нужно носить маску уже больше года, но он продолжает это делать из соображений безопасности и суеверий.

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В статье: Наполи (Неаполь) Виктор Осимхен
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Источник:
Football-Italia

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