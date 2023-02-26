Аталанта впервые за 18 лет ни разу не ударила за первый тайм по воротах соперника в Серии А

В рамках 24-го тура чемпионата Италии "Милан" обыграл "Аталанту" - 2:0.

За первый тайм подопечные Джан Пьеро Гасперини не нанесли ни одного удара по воротам соперника. Подобный случай произошел впервые с сезона 2004/2005 в рамках национального чемпионата в истории "черно-синих" (возможно и позже, так как статистику начали вести с этого сезона).

После этого тура "россонери" делят с соседями по Милану "Интером" второе место в турнирной таблице Серии А. В свою очередь команда из Бергамо занимает шестую позицию.