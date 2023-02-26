Серия А. Милан - Аталанта 2:0. Демонстрация чемпионской силы

Серия А. 24-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Аталанта" 2:0

Голы: Муссо 25 (автогол), Мессиас 86

"Милан": Маньян, Калулу, Тиав, Томори, Мессиас (Салемакерс 88), Тонали, Крунич, Эрнандес, Диас (Де Кетеларе 74), Жиру (Ибрагимович 74), Леау (Ребич 88)

"Аталанта": Муссо, Толой, Джимсити, Скальвини (Паломино 84), Дзаппакоста (Руджери 84), Де Роон, Коопмейнерс (Ворлицки 84), Меле, Бога (Эдерсон 63), Лукман (Муриэль 68), Хойлунд

Предупреждения: Леау 28, Тиав 65, Крунич 90 - Толой 28

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Последние результаты обеих команд не внушали особого доверия. "Милан" выиграл три матча подряд во всех турнирах со счетом 1:0 и оставил катастрофический январь позади. В том, что оставил, были уверены Стефано Пиоли и игроки. Но и в этих трех матчах он проваливал отрезки, играл неровно. А "Аталанта" и вовсе проиграла три из четырех матчей перед приездом на "Сан Сиро". Хотя к каждому поражению можно было найти серьезное оправдание.

Что ж, сегодня оказалось, что результаты команд имеют под собой прочнейшее основание. Поскольку их тенденции продолжились. Проще говоря, чемпион просто раздавил соперника, переиграл его в одни ворота. Играя так, как в концовке предыдущего сезона, когда безжалостно шел к Скудетто. И тогда, и сейчас он прежде всего ничего не позволял у своих ворот. Сегодня оставил "Аталанту" всего с тремя ударами, ни одним из них - в створ.

Причем преуспели "россонери" в двух вариантах игры. В первом тайме полностью владели инициативой, прижимали соперника к его воротам. Владели мячом 58 процентов времени. Выиграли по ударам со счетом 7:0. Правда, создали маловато. Жиру, получив мяч перед вратарем, пробил в небеса. Леау в двух контратаках пробил так же. А Эрнандесу повезло. Его удар слета издали стойка отбила в спину Муссо и далее в ворота. Но везет сильнейшим.

Во втором тайме уже гости владели мячом. Даже более 60-ти процентов времени. Иногда неплохо давили и казалось, что способны вернуться. Но Майк Маньян, вернувшийся в ворота после почти 170-ти дней травмы, так и остался без сейвов. А в контратаках хозяева вновь должны были забивать три-четыре. Муссо выиграл выход один-на-один у Жиру. Леау с убойной позиции и Мессиас с космически убойной позиции вновь пробили непонятно куда.

Мессиас в итоге понял, что нужно не бить, а подсекать. И так и сделал, получив пас вразрез от Леау и выйдя на вратаря. Бразилец забил во втором матче подряд. А португалец выдал результативное действие впервые за восемь матчей. Кстати, это уже произошло при присутствии на поле Златана Ибрагимовича. Впервые в сезоне. Он оправился от тяжелой травмы.

Впервые с 1994-го года "Милан" побеждает "Аталанту" дома дважды подряд. В последних пяти матчах не проигрывал ей (четыре победы). В последних четырех против всех во всех турнирах победил и не пропускал. Это уже заявка о силе. Первое место, разумеется, ушло, но чемпион сравнялся по очкам со вторым. И опережает бергамцев на шесть. Вместе с преимуществом по очным встречам. Это уже немало в борьбе за Топ-4.