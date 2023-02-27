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Милан - Аталанта 2:0. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

"Россонери" окончательно вернули форму?

Милан - Аталанта 2:0. Обзор матча и видео голов

Twitter Lega Serie A

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В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Милан" дома обыграл "Аталанту" со счетом 2:0. "Россонери" забили по голу в каждом из таймов. Победу "дьяволам" принес автогол Муссо и забитый мяч Мессиаса в концовке встречи.

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После этого тура "черно-красные" делят с соседями по Милану "Интером" второе место в таблице. А подопечные Гасперини расположились на 6-й позиции.

Серия А. 24-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Аталанта" 2:0

Голы: Муссо 25 (автогол), Мессиас 86

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В статье: Аталанта (Бергамо) Милан
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