Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан - Аталанта 2:0. Обзор матча и видео голов
"Россонери" окончательно вернули форму?
Twitter Lega Serie A
В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Милан" дома обыграл "Аталанту" со счетом 2:0. "Россонери" забили по голу в каждом из таймов. Победу "дьяволам" принес автогол Муссо и забитый мяч Мессиаса в концовке встречи.
Читайте такжеАталанта впервые за 18 лет ни разу не ударила за первый тайм по воротах соперника в Серии А
После этого тура "черно-красные" делят с соседями по Милану "Интером" второе место в таблице. А подопечные Гасперини расположились на 6-й позиции.
Серия А. 24-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
Голы: Муссо 25 (автогол), Мессиас 86
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Будут московиты, уральцы и другие". Путин заявил, что русский народ может не сохраниться
- Статистика Мудрика в игре против Тоттенхэма. Михаил отыграл 13 минут
- Динамо - Валмиера: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Болонья - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 26.02.2023
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
- Роман с итальянским секс-символом и ужас фанатов. Кариус возвращается в большой футбол. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн