Милан - Аталанта 2:0. Обзор матча и видео голов

В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Милан" дома обыграл "Аталанту" со счетом 2:0. "Россонери" забили по голу в каждом из таймов. Победу "дьяволам" принес автогол Муссо и забитый мяч Мессиаса в концовке встречи.

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После этого тура "черно-красные" делят с соседями по Милану "Интером" второе место в таблице. А подопечные Гасперини расположились на 6-й позиции.

Серия А. 24-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Аталанта" 2:0

Голы: Муссо 25 (автогол), Мессиас 86