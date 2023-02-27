Серия А. Фиорентина переносит кубковую силу на лигу

Серия А. 24-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Фиорентина" 0:3

Голы: Барак 12, Кабрал 38, Бираги 89

"Эллас Верона": Монтипо, Давидович, Хиен, Маньяни (Кабал 46), Фараони (Зеефюйк 81), Тамез, Дуда, Дойг (Брааф 46), Лазович, Нгонг (Верди 73), Лазанья (Гаич 63)

"Фиорентина": Терраччьяно, Додо, Кварта, Игор, Терзич (Бираги 74), Мандрагора, Амрабат (Кастровилли 65), Барак (Бонавентура 56), Н. Гонсалес, Кабрал (Йович 65), Иконе (Сапонара 74)

Предупреждения: Дойг 24, Фараони 34, Брааф 82 - Игор 27, Барак 30, Амрабат 50

В нынешнем сезоне существуют две "Фиорентины". Одна - кубковая, которая в полуфинале Коппа Италия, а в плей-офф Лиги Конференций забила "Браге" семь мячей в двух матчах. И лиговая, которая еле-еле забивает в Серии А и выиграла в 2023-ем году лишь два матча из восьми. Перед матчем в Вероне вице-президент Джо Бароне признал, что в клубе недовольны этой "двуликостью". Ему даже пришлось отвечать на вопрос о судьбе главного тренера Винченцо Итальяно.

Итальяно остаётся. В том числе и благодаря сегодняшнему матчу. "Верона" в предыдущих восьми в лиге уступила лишь дважды - 0:1 от "Ромы" и "Интера" в гостях. В случае победы сегодня она покидала бы зону вылета. Но "Фиорентина" реально переиграла её. И по качеству, и по организованности, и по желанию. "Мастифы" боролись, но хозяева выглядели качественнее и сильнее.

Иконе прорвался справа и выложил Бараку. Антонин технично принял мяч, забил и не праздновал против предыдущей команды. Лазанья ответил чуть неточным ударом головой, а Дуда - крученым, отбитым вратарем. Но залетел угловой, замкнутый Кабралом в падении. А в раздевалку ещё и состоялись три удара гостей подряд с двумя блокировками и сейвом вратаря. После перерыва флорентийцы также не отпускали, не садились в оборону, сохраняли жесткость.

Лишь в концовке веронцы придавили. Терраччьяно пришлось несколько раз отчаянно выходить из ворот, Гаич головой попал в стойку. Но тогда Бираги забил третий своей команды. Забил весьма скандально. Игра спонтанно остановилась для медицинской помощи Мандрагоре. Игроку "Фиорентины". Но Кристиано не стал ждать и из центрального круга исполнил штрафной удар над находившимся впереди Монтипо.

"Фиорентина" в пяти местах и 11-ти очках над "Вероной".