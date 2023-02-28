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Поль Погба может сыграть в туринском дерби

Италия
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Француз вскоре может дебютировать за туринцев

Поль Погба может сыграть в туринском дерби

Фото: twitter.com/juventusfc

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Полузащитник "Ювентуса" и сборной Франции Поль Погба близок к тому, чтобы вернуться на поле после травмы.

Главный тренер "Старой синьоры" Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии здоровья француза. По его словам, он, скорее всего, сыграет в матче против "Торино".

"Погба чувствует себя лучше, он был вызван на игру. У него нет огромного игрового времени, и если будет необходимо, он может сыграть. Я разговаривал с ним так же, как и с другими игроками. Он должен понимать, что мы находимся на важном этапе сезона, и надо вернуться в хорошем состоянии.

Кьеза тренировался в общей группе, он чувствует себя хорошо", — сказал Аллегри.

Напомним, Погба вернулся в "Ювентус" летом прошлого года после истечения срока контракта с "Манчестер Юнайтед". Из-за травмы в этом сезоне француз ещё не играл.

Матч "Ювентус" - "Торино" состоится сегодня, 28 февраля и начнется в 21:45.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Поль Погба Торино (Турин)
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Источник:
juventus.com

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