Поль Погба может сыграть в туринском дерби

Полузащитник "Ювентуса" и сборной Франции Поль Погба близок к тому, чтобы вернуться на поле после травмы.

Главный тренер "Старой синьоры" Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии здоровья француза. По его словам, он, скорее всего, сыграет в матче против "Торино".

"Погба чувствует себя лучше, он был вызван на игру. У него нет огромного игрового времени, и если будет необходимо, он может сыграть. Я разговаривал с ним так же, как и с другими игроками. Он должен понимать, что мы находимся на важном этапе сезона, и надо вернуться в хорошем состоянии. Кьеза тренировался в общей группе, он чувствует себя хорошо", — сказал Аллегри.

Напомним, Погба вернулся в "Ювентус" летом прошлого года после истечения срока контракта с "Манчестер Юнайтед". Из-за травмы в этом сезоне француз ещё не играл.

Матч "Ювентус" - "Торино" состоится сегодня, 28 февраля и начнется в 21:45.