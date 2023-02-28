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Мбаппе: В Италии могу играть только за Милан

Италия
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Мбаппе: В Италии могу играть только за Милан

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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На церемонии вручения наград The Best итальянский болельщик предложил форварду "ПСЖ" Килиану Мбаппе когда-нибудь поиграть в Серии А.

Француз лестно ответил фанату, заявив, что в Италии есть только одна команда, за которую он может играть - "Милан":

""Если я приеду в Италию, то только в «Милан", – сказал Мбаппе.

Напомним, Мбаппе занял второе место в номинации "Лучший игрок года", уступив одноклубнику Лионелю Месси.

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В статье: Милан Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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