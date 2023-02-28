Мбаппе: В Италии могу играть только за Милан

На церемонии вручения наград The Best итальянский болельщик предложил форварду "ПСЖ" Килиану Мбаппе когда-нибудь поиграть в Серии А.

Француз лестно ответил фанату, заявив, что в Италии есть только одна команда, за которую он может играть - "Милан":

""Если я приеду в Италию, то только в «Милан", – сказал Мбаппе.

Напомним, Мбаппе занял второе место в номинации "Лучший игрок года", уступив одноклубнику Лионелю Месси.