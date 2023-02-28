Серия А. Ювентус - Торино 4:2. Игра сумасшедшая, результат банальный

Серия А. 24-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Торино" 4:2

Голы: Куадрадо 16, Данило 45+1, Бремер 71, Рабио 81 - Карамо 2, Санабрия 43

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер (Бонуччи 90), Сандро, Куадрадо (Де Шильо 69), Барренечеа (Погба 69), Фаджоли, Рабио, Костич, Ди Мария (Кьеза 69), Влахович (Кен 86)

"Торино": В. Милинкович-Савич, Буонджорно, Схуурс, Джиджи (Гравийон 84), Синго, Линетти (Риччи 74), Илич, Родригес (Войвода 74), Миранчук, Карамо (Радоньич 60, Сек 74), Санабрия



Предупреждения: Родригес 60, Риччи 90+4

Главный арбитр: Даниэле Киффи

На этот раз голливудские сценаристы разбушевались. Туринское дерби обычно в игровом плане скучное, блеклое, с острым недостатком голов. Предыдущие три завершились с результатами 1:0, 1:1, 1:0. Четырех голов в первом тайме не было с 1995-го года, шести голов за матч не было с 2001-го. Сегодня эти 22-28-летние серии были прерваны. Темп был сумасшедший, команды рубились, старались, будто это не просто дерби, а дерби в финале крупного турнира.

И все же в одном сценаристы не изменили себе. В "энде". Всегда "хеппи" для "Ювентуса", всегда грустном для "Торино". Правда, на самом деле такой происходит все же не всегда. В двух из четырех предыдущих очных матчей как на всех полях, так и на "Алльянц" "Торо" играл вничью. Причем в двух предыдущих на всех полях пропускал первым, но отыгрывался. Сегодня он дважды забивал первым. Но в итоге проиграл.

В первом тайме были забиты четыре из восьми ударов по воротам. Нельзя сказать, что команды действовали умно, четко или качественно. Зато умопомрачительно быстро и с огромным желанием. Буонджорно переправил угловой, и Карамо продолжил в упор. "Юве" ответил яростно. Костич прорвался слева, перевел в правую часть штрафной, Куадрадо пробил с отскоком от газона. Илич слева прострелил, и Санабрия замкнул. Ди Мария навесил угловой, и Данило замкнул головой.

Еще при счете 1:1 Щенсны вытащил удар головой Санабрии с большим трудом.

Второй тайм начался так же яростно. Команды обменялись ударами в перекладину, причем Влахович пробил так перед вратарем, а Линетти закручивал из района линии штрафной. Затем темп начал немного падать. "Ювентус" отреагировал лучше, произведя три замены. В частности, Поль Погба дебютировал в сезоне. Но сыграла замена не его, а Федерико Кьезы. Итальянец навесил при розыгрыше углового, а Бремер, перешедший летом из "Торино" замкнул головой. И бурно праздновал.

Переход бразильца летом в стан ненавистного врага болельщики "Торино" встретили крайне бурно, оскорбляя и его, и президента своего клуба Урбано Кайро. Сегодня Бремер сумел ответить. Ответил даже дважды, поскольку переправил навес со штрафного на Рабио, заработав тем самым ассист.

Кстати, о заменах. Первую в матче произвел как раз "Торино", то есть Иван Юрич. Но уже через 14 минут убрал Радоньича с поля. Причем, как сообщают, не из-за травмы, а недовольства его игрой. Чуть ли не дошло до драки между игроком и тренером после замены.

"Ювентус" с шестью победами и ничьей в последних семи матчах во всех турнирах, и даже с девятью забитыми мячами в трех последних. Впервые в лиге выигрывает матч, в котором пропустил, после 11-ти таких без побед. Он набрал форму. Если бы не снятие 15-ти очков - шел бы сейчас вторым с трехочковым гандикапом над третьим местом. А "Торино" остается с двумя победами в последних десяти матчах лиги и уже в четырех очках позади седьмого и восьмого мест.