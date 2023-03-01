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Погба впервые сыграл за Ювентус после перехода из Манчестер Юнайтед

Италия
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Француз дебютировал за туринцев после возвращения

Погба впервые сыграл за Ювентус после перехода из Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский полузащитник "Ювентуса" Поль Погба вышел на поле на замену на 69-й минуте матча 24-го тура Серии А против "Торино" (4:2).

Он появился на поле вместо Энцо Барренечеа. Для 28-летнего француза эта игра стала первой за "Ювентус" после возращения в клуб. Погба защищал цвета "Старой синьоры" в период 2012-2016 годов, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед".

Летом прошлого года он вернулся в "Ювентус" в статусе свободного агента. После трансфера Погба принял участие только в июльском товарищеском матче с "Гвадалахарой" (2:0), после чего ни разу не играл из-за проблем со здоровьем.

Его контракт с туринским клубом рассчитан до июня 2026 года.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Торино (Турин)
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