Погба впервые сыграл за Ювентус после перехода из Манчестер Юнайтед

Французский полузащитник "Ювентуса" Поль Погба вышел на поле на замену на 69-й минуте матча 24-го тура Серии А против "Торино" (4:2).

Он появился на поле вместо Энцо Барренечеа. Для 28-летнего француза эта игра стала первой за "Ювентус" после возращения в клуб. Погба защищал цвета "Старой синьоры" в период 2012-2016 годов, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед".

Летом прошлого года он вернулся в "Ювентус" в статусе свободного агента. После трансфера Погба принял участие только в июльском товарищеском матче с "Гвадалахарой" (2:0), после чего ни разу не играл из-за проблем со здоровьем.

Его контракт с туринским клубом рассчитан до июня 2026 года.