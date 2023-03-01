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Погба впервые сыграл за Ювентус после перехода из Манчестер Юнайтед
Француз дебютировал за туринцев после возвращения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французский полузащитник "Ювентуса" Поль Погба вышел на поле на замену на 69-й минуте матча 24-го тура Серии А против "Торино" (4:2).
Он появился на поле вместо Энцо Барренечеа. Для 28-летнего француза эта игра стала первой за "Ювентус" после возращения в клуб. Погба защищал цвета "Старой синьоры" в период 2012-2016 годов, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед".
Летом прошлого года он вернулся в "Ювентус" в статусе свободного агента. После трансфера Погба принял участие только в июльском товарищеском матче с "Гвадалахарой" (2:0), после чего ни разу не играл из-за проблем со здоровьем.
Его контракт с туринским клубом рассчитан до июня 2026 года.
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