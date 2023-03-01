  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Первая победа в Серии А с 1996 года. Видео голов и обзор матча Кремонезе - Рома 2:1
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая победа в Серии А с 1996 года. Видео голов и обзор матча Кремонезе - Рома 2:1

Италия
(1 голосов)

Моуринью еще и красную получил

Первая победа в Серии А с 1996 года. Видео голов и обзор матча Кремонезе - Рома 2:1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Свою первую победу в текущем сезоне "Кремонезе" одержал уже после пересечения экватора дистанции. Да еще сразу против "Ромы"! Для кремонцев эта победа стала первой в Серии А с 1996 года, еще оставляющей команде шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

"Рома" же потеряла место в зоне Лиги чемпионов и Жозе Моуринью на минимум один матч. Португальский наставник снова заработал удаление и весь второй тайм следил за игрой с трибун.

Серия А. 24-й тур
Кремона. "Джировки Дини"
"Кремонезе" – "Рома" 2:1
Голы: Цаджу 17, Чофани 83 (пен.) – Спинаццола 71

По теме
yellow-arrow
Возвращение Погба, победа в дерби. Видео голов и обзор матча Ювентус - Торино 4:2
yellow-arrow
Погба впервые сыграл за Ювентус после перехода из Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Серия А. Ювентус - Торино 4:2. Игра сумасшедшая, результат банальный
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рома (Рим) Кремонезе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде