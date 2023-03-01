Первая победа в Серии А с 1996 года. Видео голов и обзор матча Кремонезе - Рома 2:1

Свою первую победу в текущем сезоне "Кремонезе" одержал уже после пересечения экватора дистанции. Да еще сразу против "Ромы"! Для кремонцев эта победа стала первой в Серии А с 1996 года, еще оставляющей команде шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

"Рома" же потеряла место в зоне Лиги чемпионов и Жозе Моуринью на минимум один матч. Португальский наставник снова заработал удаление и весь второй тайм следил за игрой с трибун.

Серия А. 24-й тур

Кремона. "Джировки Дини"

"Кремонезе" – "Рома" 2:1

Голы: Цаджу 17, Чофани 83 (пен.) – Спинаццола 71