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Первая победа в Серии А с 1996 года. Видео голов и обзор матча Кремонезе - Рома 2:1
Моуринью еще и красную получил
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Свою первую победу в текущем сезоне "Кремонезе" одержал уже после пересечения экватора дистанции. Да еще сразу против "Ромы"! Для кремонцев эта победа стала первой в Серии А с 1996 года, еще оставляющей команде шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.
"Рома" же потеряла место в зоне Лиги чемпионов и Жозе Моуринью на минимум один матч. Португальский наставник снова заработал удаление и весь второй тайм следил за игрой с трибун.
Серия А. 24-й тур
Кремона. "Джировки Дини"
"Кремонезе" – "Рома" 2:1
Голы: Цаджу 17, Чофани 83 (пен.) – Спинаццола 71
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