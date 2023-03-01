Возвращение Погба, победа в дерби. Видео голов и обзор матча Ювентус - Торино 4:2

"Торино" был близок, чтобы отобрать очки у "Ювентуса" на его поле. Андердог даже первым открыл счет и больше часа игрового времени удерживал ничью. Впрочем, класс "Юве" оказался выше и принес ему четвертую победу подряд в Серии А.

"Зебры" уже сократили до шести баллов отставание от еврокубковой зоны. Учитывая нестабильность "Аталанты" и "Ромы", есть большая вероятность, что подопечные Массимилиано Аллегри по итогам сезона попадут в топ-6 таблицы даже несмотря на снятие 15 очков.

Серия А. 24-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Торино" 4:2

Голы: Куадрадо 16, Данило 45+1, Бремер 71, Рабио 81 – Карамо 2, Санабрия 43