Моуриньо получит двухматчевую дисквалификацию. Он вошел в судейскую после игры с Кремонезе

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо не будет руководить своей командой из технической зоны в двух ближайших матчах.

Пресс-служба Серии А сообщает, что португалец "провокационно осудил решение арбитров на второй минуте второго тайма, а также после своего удаления". Кроме того, специалист заходил в комнату судей, а также оскорблял четвертого арбитра после финального свистка.

Это означает, что Моуриньо будет следить с трибун за матчами своей команды против "Ювентуса", который состоится в ближайшие выходные, и "Сассуоло" 12 марта.

Сам тренер остался очень недоволен работой четвертого арбитра.

"Я эмоционален, но не сумасшедший. Чтобы отреагировать так, как я, сначала что-то должно было случиться. Мне нужно понять, могу ли я предпринять какие-либо юридические действия. Четвертый судья не способен понять, что он мне сказал. Я хочу узнать, есть аудиозапись. Впервые в моей карьере четвертый судья заговорил со мной самым невероятным образом. Это было неоправданно. В конце игры я пошел поговорить с ними", – сказал Моуриньо.

Тренер отказался раскрыть, что именно ему сказал арбитр.

Напомним, что на момент удаления римляне уступали последней команде Серии А, "Кремонезе", 0:1. "Рома" проиграла встречу 1:2.