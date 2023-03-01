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Моуриньо получит двухматчевую дисквалификацию. Он вошел в судейскую после игры с Кремонезе
Наставник "Ромы" слишком много позволил во время последнего матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо не будет руководить своей командой из технической зоны в двух ближайших матчах.
Пресс-служба Серии А сообщает, что португалец "провокационно осудил решение арбитров на второй минуте второго тайма, а также после своего удаления". Кроме того, специалист заходил в комнату судей, а также оскорблял четвертого арбитра после финального свистка.
Это означает, что Моуриньо будет следить с трибун за матчами своей команды против "Ювентуса", который состоится в ближайшие выходные, и "Сассуоло" 12 марта.
Сам тренер остался очень недоволен работой четвертого арбитра.
"Я эмоционален, но не сумасшедший. Чтобы отреагировать так, как я, сначала что-то должно было случиться. Мне нужно понять, могу ли я предпринять какие-либо юридические действия. Четвертый судья не способен понять, что он мне сказал. Я хочу узнать, есть аудиозапись.
Впервые в моей карьере четвертый судья заговорил со мной самым невероятным образом. Это было неоправданно. В конце игры я пошел поговорить с ними", – сказал Моуриньо.
Тренер отказался раскрыть, что именно ему сказал арбитр.
Напомним, что на момент удаления римляне уступали последней команде Серии А, "Кремонезе", 0:1. "Рома"
Another week, another Jose Mourinho red card ???? pic.twitter.com/sWMjRfgsqp— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 28, 2023
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