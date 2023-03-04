Серия А. Монца возвращается в Топ-10

Серия А. 25-й тур

Монца. "U-Power Стадиум"

"Монца" - "Эмполи" 2:1

Голы: Чуррия 19, Иццо 67 - Сатриано 51

"Монца": Ди Грегорио, Иццо, Мари, Кальдирола, Биринделли (Кольпани 74), Пессина, Сенси (Мачин 64), Аугусто (Карбони 64), Чуррия, Капрари (Валоти 82), Петанья (Гиткьер 81)

"Эмполи": Перизан, Стоянович, Исмаили, Луперто, Паризи (Качаче 87), Акпа-Акпро (Виньято 87), Марин, Бальданци (Пьяца 71), Бандинелли (Фаццини 71), Сатриано, Капуто (Пикколи 80)

Предупреждения: Биринделли 45+1, Пессина 49 - Паризи 33, Акпа-Акпро 46, Марин 53

"Монца" и "Эмполи" уже отличились в этом году. И в отдельных матчах против грандов, и в сериях. Продолжив серии с 2022-го. Первые выдали восемь матчей подряд без поражений, в том числе не проиграв "Интеру" и победив в гостях "Ювентус". Вторые выдали шесть таких, в том числе переиграв "Интер" в гостях. Правда, в последних матчах обе не блистали. Два поражения подряд у "Монцы", два поражения и две ничьи у "Эмполи". Потому и вылетели из Топ-10.

Сегодня в случае победы любая из команд вернулась бы туда. Вернулась "Монца". Хотя по игре, по статистике уступала. 10:18 по ударам по воротам, 43:57 по владению мячом. С другой стороны, такое преимущество "Эмполи" набил лишь после второго пропущенного. А до того шла равная игра. В которой хозяева были точнее и удачливее.

Петанья отдал пас пяткой, Чуррия пробил под дебютантом Серии А Перизаном (великолепный Викарио получил травму на разминке). Арбитр вначале отменил гол из-за офсайда, но ВАР поправил его. В начале второго тайма Марин навесил, Мари подправил, Сатриано головой добил. А на 67-ой минуте Капрари подал угловой, Иццо замкнул его головой. После чего началось давление гостей. Которое привело лишь к одному легкому сейву Ди Грегорио.

"Монца" перед матчами "Торино" и "Удинезе" на девятом месте. "Эмполи" по итогам тура может упасть на 15-ое.