Рома выпустила специальный шарф для Украины

Специальный шарф можно будет приобрести на стадионе в воскресенье перед матчем "Рома" - "Ювентус". Организация системы ООН по делам беженцев получит вырученные средства для закупки и отправки электрогенераторов в Украину.

Эта инициатива является частью давнего партнерства клуба с Агентством ООН по делам беженцев и демонстрирует поддержку украинского народа спустя год после начала полномасштабной войны.

Шарф будет продаваться в трех местах: в фан-зоне Toyota, в магазине на Viale delle Olimpiadi и на временной стойке у входа в Зону гостеприимства 1927 года.

???? Dalla patch sulle maglie alla sciarpa acquistabile in occasione di #RomaJuve



L’#ASRoma ancora al fianco di UNHCR a supporto della popolazione ucraina



???? https://t.co/KP70Y8YGeJ pic.twitter.com/GDxsHdTdag — AS Roma (@OfficialASRoma) March 4, 2023

Матч "Рома" - "Ювентус" состоится 5 марта в 21:45 по киевскому времени.