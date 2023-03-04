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Рома выпустила специальный шарф для Украины

Италия
(3 голосов)

На вырученные средства в Украину поедут электрогенераторы.

Рома выпустила специальный шарф для Украины

ФК Рома

Новина українською

Специальный шарф можно будет приобрести на стадионе в воскресенье перед матчем "Рома" - "Ювентус". Организация системы ООН по делам беженцев получит вырученные средства для закупки и отправки электрогенераторов в Украину.

Эта инициатива является частью давнего партнерства клуба с Агентством ООН по делам беженцев и демонстрирует поддержку украинского народа спустя год после начала полномасштабной войны.

Шарф будет продаваться в трех местах: в фан-зоне Toyota, в магазине на Viale delle Olimpiadi и на временной стойке у входа в Зону гостеприимства 1927 года.

Матч "Рома" - "Ювентус" состоится 5 марта в 21:45 по киевскому времени.

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