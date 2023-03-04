Серия А. Фиорентина - Милан 2:1. Назад в январь?

Серия А. 25-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Милан" 2:1

Голы: Н. Гонсалес 49 (пен.), Йович 87 - Эрнандес 90+5

"Фиорентина": Терраччьяно, Додо, Кварта, Игор, Бираги (Раньери 74), Амрабат (Барак 90+1), Мандрагора, Бонавентура (Кастровилли 81), Н. Гонсалес (Соттил 90+1), Кабрал (Йович 81), Иконе

"Милан": Маньян, Калулу, Тиав, Томори, Мессиас (Салемакерс 74), Беннасер (Бакайоко 66), Тонали, Эрнандес, Де Кетеларе (Адли 82), Ребич (Ориги 66), Жиру (Ибрагимович 66)

Предупреждения: Кабрал 29, Иконе 59, Н. Гонсалес 70 - Тиав 12, Мессиас 35, Калулу 80

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Сегодня исполнилось ровно пять лет со дня кончины Давиде Астори. Тысячи флагов, огромный баннер с надписью "Вечный капитан", видео перед матчем были посвящены ему. Обе команды - его первая и последняя - провели 13-ую минуту, минуту его номера, стоя и аплодируя. Как и весь стадион. В том числе наставник "Милана" Стефано Пиоли, тогда бывший тренером "Фиорентины". Символично, что именно в этот день он приехал во Флоренцию.

Приехал Пиоли во Флоренцию для игры. "Милан" вышел из январского кризиса, одержал четыре победы подряд во всех турнирах без пропущенных. В том числе в предыдущем туре разнеся "Аталанту". Не по результату (2:0), но по игре. Правда, сегодня отвлекали мысли о "Тоттенхэме", мешали дисквалификации Леау и Крунича. А особенно мешала "Фиорентина", в лиге прервавшая серию из шести матчей без побед и набирающая форму.

В первые минут 35 флорентийцы выносили миланцев точно так же, как те выносили "Аталанту" неделю назад. Действовали очень быстро и очень агрессивно, постоянно давили, перехватывали, забрасывали в штрафную. Все это отобразилось в общей статистике первого тайма - 8:2 по ударам по воротам, 9:0 по угловым, 76:39 по передачам в атакующей трети поля. Лишь в концовке тайма чемпион пришел в себя, вышел из-под давления.

В пользу "Милана" свидетельствовал результат. И то, что, в сущности, из такого преимущества "Фиорентина" не извлекла много опасных моментов. Три удара с 17-20 метров, которые четко отбил Маньян. Один супермомент, когда Бонавентура убрал защитника, оказался перед вратарем, но упал и пробил слабо, а после сейва ногой Майка Томори выбил с линии ворот. Еще и ответ последовал. Жиру замыкал длинный пас слета. Точно, но слабо.

В начале второго тайма хозяева получили то, что заслужили в первом. Иконе прорвался по правому флангу, почувствовал, что Томори придерживает его за руку, радостно упал и заработал пенальти. Гости ответили давлением. Жиру бил головой, и Терраччьяно пришлось тащить. Длинный пас вывел Тео по левой стороне, и здесь вратарь уже откровенно спас. Впрочем, порыв скоро стих, и "Фиорентина" вернула доминирование.

Додо мог забить, когда прорвался к воротам справа. Но в окружении двоих пробил слабо. Йович замкнул головой - Маньян вытащил. Быстрая контратака с пасом Иконе на Додо и навесом последнего на Йовича - и заслуженный второй гол. А "Милан" еще до этих всех моментов получил пенальти, но ВАР заметил, что Кабрал несомненно касался мяча не рукой, а головой. И размочил счет на последних секундах мощным ударом Эрнандеса.

Вышло как в предыдущем очном матче на "Артемио Франки". "Фиорентина" тогда пропустила на последних секундах и выиграла лишь со счетом 4:3, но по игре переиграла "Милан" в одни ворота. Сейчас "россонери" вернулись в ужасный январь? Ну вроде бы пропустили не 3-4-5 мячей, забили. Но по игре очень похоже. Можно даже заявить, что, кроме некоторых минут, они сегодня не явились на матч. Из-за чего могут потерять место в Топ-4.