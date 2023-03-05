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Спаллетти - после поражения от Лацио: Ребята отдали на поле все. Мы будем биться до конца
Тренера никак не огорчает поражение
Фото: sscnapoli.it
Наставник "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал поражение своего клуба в матче 25-го тура Серии А с "Лацио" (0:1).
"В раздевалке я увидел большое недовольство со стороны ребят. Это значит, что они отдали всё.
У нас не было привычного качества, нам нужно было чуть больше, чтобы создать более опасные моменты. В основном это происходило во втором тайме, но в первом мы вели себя немного грязно. Мы не были очень терпеливы, мы форсировали фланговые выходы.
Я ожидал такого "Лацио", знал, что они так воспримут матч. Надо было быть точнее в завершении, но в плане ментальности ребята отдали всё, что у них было.
Нет никакого замедления или самоуверенности. Я сказал, что мы будем биться до конца", - сказал коуч.
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