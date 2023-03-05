Ди Мария хочет остаться в Ювентусе до лета 2024-го года

Полузащитник "Ювентуса" Анхель Ди Мария, которого связывали с уходом из итальянской команды по окончании сезона, может продлить контракт еще на год.

35-летний вингер хочет остаться в европейском чемпионате, чтобы подготовиться к предстоящему Кубку Америки в лучшей форме. Аргентинец намерен принять участие в турнире в составе национальной команды. Сообщается, что Ди Мария готов играть за "Ювентус" даже в том случае, если они не будут представлены в еврокубках.

Анхель Ди Мария стал игроком "Ювентуса" летом 2022 года. В 22 матчах за команду он забил семь голов и отдал семь результативных передач.