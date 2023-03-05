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Интер собирается купить экс-хавбека Милана

Италия
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Игрок имеет значительный опыт выступлений в Серии А

Интер собирается купить экс-хавбека Милана

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Интер" определился с главной трансферной целью на межсезонье. Этим футболистом является полузащитник "Барселоны" Франк Кессье.

26-летний Кессье перешёл в "Барселону" на правах свободного агента летом 2022 года. В 29 матчах ивуарийский полузащитник провёл на поле 1277 минут, забив два гола и отдав три результативные передачи.

Кессье выступал в Италии с 2015 по 2022 год, представляя "Аталанту" и "Милан".

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В статье: Барселона Интер (Италия) Милан Франк Кессье
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Источник:
Diario Sport

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