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Серия А. Стратегическая ничья Специи и Вероны, Коваленко активно отыграл 15 минут
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Getty Images / Global Images Ukraine
Серия А. 25-й тур
Специя. "Альберто Пикко"
"Специя" - "Эллас Верона" 0:0
Первыми двумя матчами воскресенья стали встречи между четырьмя из пяти последних команд лиги. То есть весьма важные. Не случайно встречу между 17-ой и 18-ой доверили судить Топ-арбитру Даниэле Довери. Команды как раз разделяли три очка, и победа любой из них могла приобрести стратегическое значение. И обе искали победу. Но в итоге удовлетворились сохранением статуса-кво.
"Верона" искала победу в первые 35 минут. Владея мячом меньше, но полностью переигрывая соперника. Лазович не попадал в ворота дважды с очень хороших позиций, не попадал дважды головой Гаич. Затем "Специя" прижала соперника к воротам почти до самого окончания матча. Доведя итоговый счет по владению мячом до 69:31. Реца пробивал слабо, Гьяси - неточно.
В последней четверти матча наконец-то появились супермоменты. Причем и с этим начали гости. Каллон выскочил один-на-один. Драговски спас. Затем хозяева ответили ударом Нзолы головой в стойку и крученым от Амиана. Последний блестяще из-под перекладины вытащил 28-летний вратарь Перилли, проводивший свой первый матч в карьере в Серии А.
Виктор Коваленко вышел на замену на 75-ой минуте, и при нем штурм ворот Перилли продолжался. Украинец действовал активно. Появлялся на обоих флангах, на линии штрафной и даже в ее центре. Подавал все угловые (четыре) и штрафные. Один из угловых отскочил назад к нему, Виктор пробил с полулета. Немного выше. Также пробивал с разворота в центре с 14-ти метров, но получилось в защитника.
"Специя" с двумя ничьими в двух первых матчах нового главного тренера Леонардо Семпличи и в целом с семью матчами без побед подряд. "Верона" с тремя подряд без побед и без забитых. Обе останутся по итогам тура на своих местах.
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